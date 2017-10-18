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Донбасс: два мирных жителя ДНР получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ
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    Донбасс: два мирных жителя ДНР получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

    14:22  18 Октября 2017
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    Донбасс: два мирных жителя ДНР получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

    Донецк, 18 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по прифронтовым территориям Донецкой народной республики более 1000 боеприпасов. Об этом заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

    Под ударами артиллерии ВСУ оказались 16 населенных пунктов ДНР, наиболее интенсивный огонь был сосредоточен на окраинах Петровского района Донецка. В результате обстрелов два мирных жителя Донецка получили осколочные ранения. В ходе обстрелов украинские силовики использовали вооружение танков, БМП и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие. За сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 1074 снаряда.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #донецк
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