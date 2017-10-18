Донбасс: два мирных жителя ДНР получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

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Донецк, 18 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по прифронтовым территориям Донецкой народной республики более 1000 боеприпасов. Об этом заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

Под ударами артиллерии ВСУ оказались 16 населенных пунктов ДНР, наиболее интенсивный огонь был сосредоточен на окраинах Петровского района Донецка. В результате обстрелов два мирных жителя Донецка получили осколочные ранения. В ходе обстрелов украинские силовики использовали вооружение танков, БМП и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие. За сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 1074 снаряда.