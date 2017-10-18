Шойгу рассказал об успехе выставки Русского географического общества «Самая красивая страна»

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Москва, 18 октября. Президент Русского географического общества министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что экспонаты выставки посмотрели более 4,5 миллионов человек.

Глава военного ведомства России Сергей Шойгу сообщил, что результаты конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» оказались впечатляющими. Экспонаты выставки смогли оценить более четырех с половинной миллионов человек не только в России, но и в 15 столицах зарубежных стран. В экспозиции выставлялись не только работы финалистов, но и других участников конкурса.

Министр обороны подчеркнул, что в дальнейшем конкурсные работы украсят объекты военного ведомства России в Арктической зоне ответственности, так как там, отметил Шойгу, не хватает живой природы.