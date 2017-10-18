РКН на страже информационной безопасности: как вредоносные ПО нацелились на ВПК РФ

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Роскомнадзор потребовал от владельцев сайтов и операторов связи ограничить доступ к 72 интернет-страницам с информацией о способах создания, внедрения, использования и распространения вредоносного обеспечения (ПО). Все требования основаны на вступивших в силу решениях судов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно информации ведомства, заблокированные интернет-страницы содержали данные о вредоносном ПО. Это программное обеспечение предназначалось для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а также слежки, прослушивания и получения персональных данных с мобильных устройств и сайтов.

Решения в отношении вредоносного программного обеспечения были приняты на основании норм Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Российский ВПК под прицелом

Как сообщает компания FireEye, которая занимается исследованием безопасности, было зафиксировано использование вредоносного ПО FormBook, который нацелен преимущественно на военный, аэрокосмический и промышленный сектор Российской Федерации, а также Индии и Южной Кореи. Атакующих крайне сложно идентифицировать из-за особенностей модели распространения вредоносной программы. FormBook предлагается в качестве услуги, которую может заказать любой желающий, предварительно оформив подписку.

Вредоносная программа внедряется в различные процессы, крадет содержимое буфера обмена и извлечения данных. Более того, она способа выполнять команды, которые поступают от злоумышленника. Вредоносное программное обеспечение может настраиваться на загрузку и выполнение файлов, запуск процессов, завершение работы и перезагрузку системы, а также хищение файлов cookie и локальных паролей.

Целая индустрия

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что создание и распространение вредоносного программного обеспечения — целая индустрия, в которую вовлечены и спецслужбы, и корпорации-гиганты, и целые армии одиночек по всему миру. Поэтому борьба против таких угроз играет важную роль в обеспечении безопасности страны.

«Количество заблокированных Роскомнадзором сайтов с подобным контентом достаточно велико. И положительную роль по ограничению на начальном уровне доступа к данным технологиям ведомство, безусловно, сыграло. В связи с последними событиями такое немалое число сайтов наталкивает на мысль о возможности подготовки целенаправленной атаки на российский сегмент Интернета или объекты инфраструктуры страны», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт отметил, целенаправленные кибератаки со стороны спецслужб могут обладать разрушительной силой, что продемонстрировал американо-израильский вирус Stuxnet, недавно масштабную атаку неизвестные провели с помощью вируса Petya. Если верно предположение о возможной причастности заблокированных сайтов к подготовке атак на российские объекты, то Роскомнадзор предотвратил ее.

«В США сейчас искусственно подогревается истерия вокруг «вмешательства России» в выборы президента. Демократам она нужна для оправдания собственных неудач, силовое лобби с ее помощью увеличивает финансирование армии и спецслужб. А возможности последних очень велики, причем они опасны наличием доступа к огромным массивам данным соцсетей и коммуникационных средств, о котором говорил еще Эдвард Сноуден. Поэтому американские спецслужбы вполне в состоянии провести мощную атаку на любую страну», — пояснил Сергей Простаков.

Силами одного Роскомнадзора, отметил эксперт, справиться с подобным воздействием явно не получится, и здесь важна слаженная работа всех компетентных структур. В США не могут не понимать, что ничего похожего на атаку их избирательной системы во время выборов не происходило. Но использовать этот миф как повод для своих собственных и вполне реальных атак американские спецслужбы вполне способны, к чему и следует быть готовыми.