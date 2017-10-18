Путин заявил о значительном росте товарооборота между Россией и Хорватией

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Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в Сочи отметил значительный рост товарооборота между странами.

«Мне приятно отметить, что сейчас наблюдаем значительный рост товарооборота, — констатировал российский лидер. — у нас есть совершенно определенные направления взаимодействия, причем перспективные направления».

Путин также добавил, что рад встретить Грабар-Китарович в России. Он подчеркнул, что у лидеров двух стран есть отличная возможность обсудить двусторонние отношения, а также другие актуальные вопросы.

По данным пресс-службы Кремля, в этом году товарооборот России и Хорватии с января по июль увеличился на 63,9% — до 667,5 миллиона долларов.

Ранее на встрече в Сочи глава Хорватии пригласила Путина посетить республику с официальным визитом.