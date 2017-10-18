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Путин заявил о значительном росте товарооборота между Россией и Хорватией
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    Путин заявил о значительном росте товарооборота между Россией и Хорватией

    16:00  18 Октября 2017
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    Путин заявил о значительном росте товарооборота между Россией и Хорватией

    Сочи, 18 октября. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в Сочи отметил значительный рост товарооборота между странами.

    «Мне приятно отметить, что сейчас наблюдаем значительный рост товарооборота, — констатировал российский лидер. — у нас есть совершенно определенные направления взаимодействия, причем перспективные направления».

    Путин также добавил, что рад встретить Грабар-Китарович в России. Он подчеркнул, что у лидеров двух стран есть отличная возможность обсудить двусторонние отношения, а также другие актуальные вопросы.

    По данным пресс-службы Кремля, в этом году товарооборот России и Хорватии с января по июль увеличился на 63,9% — до 667,5 миллиона долларов.

    Путин заявил о значительном росте товарооборота между Россией и Хорватией

    Ранее на встрече в Сочи глава Хорватии пригласила Путина посетить республику с официальным визитом.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #россия #хорватия #рост #грабар-китарович #товарооборот
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