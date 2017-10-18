Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Парковку в центре Воронежа запретят на один день
Украина
Шкиряк рассказал, как в Киеве предотвратили «кровавый сценарий» Саакашвили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шкиряк рассказал, как в Киеве предотвратили «кровавый сценарий» Саакашвили

    14:53  18 Октября 2017
    44

    Шкиряк рассказал, как в Киеве предотвратили «кровавый сценарий» Саакашвили

    Киев, 18 октября. Команда экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планировала «кровавый сценарий» во время вчерашнего митинга и планировала превратить его в массовые столкновения с Нацгвардией и полицией, утверждает советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. По его словам, вышедшие на митинг украинские оппозиционеры «не собирались протестовать мирным путем».

    В Кремле, по словам Шкиряка, Саакашвили «аплодируют стоя» в Кремле.

    «Саакашвили и его компания планировали «кровавый сценарий», им требовалось насилие. Им были нужны столкновения с полицейскими, чтобы хоть как-то оправдать свое присутствие, — написал советник министра внутренних дел на своей странице Facebook. — Они не собирались протестовать мирным путем. Они заранее планировали силовые провокации против правоохранителей, чтобы и дальше сеять хаос, отчаяние и разрывать нашу страну изнутри».

    Шкиряк рассказал, как в Киеве предотвратили «кровавый сценарий» Саакашвили

    По словам Шкиряка, кровавые столкновения под Радой требовались Саакашвили исключительно для того, чтобы «сохраниться в сегменте масс-медиа». 

    «Все враждебные пропагандистские СМИ считают Саакашвили и Гиршина своими героями, — пишет Шкиряк. — В Кремле аплодируют стоя».

    Шкиряк обрушился с обвинениями на соратников Саакашвили, объявив их «уголовными проходимцами», «откровенными трусами», «проплаченным активом», у которых нет никакой поддержки и которые «рвутся к власти на Украине любой ценой».

    Шкиряк рассказал, как в Киеве предотвратили «кровавый сценарий» Саакашвили

    Напомним, в настоящее время сторонники Саакашвили развернули на площади перед Радой и поблизости более сотни палаток, в которых намерены сидеть до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

    Автор: Валентин Меликов
    #саакашвили #шкиряк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        343
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        349
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1691
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        18292