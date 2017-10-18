Шкиряк рассказал, как в Киеве предотвратили «кровавый сценарий» Саакашвили

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Киев, 18 октября. Команда экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планировала «кровавый сценарий» во время вчерашнего митинга и планировала превратить его в массовые столкновения с Нацгвардией и полицией, утверждает советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. По его словам, вышедшие на митинг украинские оппозиционеры «не собирались протестовать мирным путем».

В Кремле, по словам Шкиряка, Саакашвили «аплодируют стоя» в Кремле.

«Саакашвили и его компания планировали «кровавый сценарий», им требовалось насилие. Им были нужны столкновения с полицейскими, чтобы хоть как-то оправдать свое присутствие, — написал советник министра внутренних дел на своей странице Facebook. — Они не собирались протестовать мирным путем. Они заранее планировали силовые провокации против правоохранителей, чтобы и дальше сеять хаос, отчаяние и разрывать нашу страну изнутри».

По словам Шкиряка, кровавые столкновения под Радой требовались Саакашвили исключительно для того, чтобы «сохраниться в сегменте масс-медиа».

«Все враждебные пропагандистские СМИ считают Саакашвили и Гиршина своими героями, — пишет Шкиряк. — В Кремле аплодируют стоя».

Шкиряк обрушился с обвинениями на соратников Саакашвили, объявив их «уголовными проходимцами», «откровенными трусами», «проплаченным активом», у которых нет никакой поддержки и которые «рвутся к власти на Украине любой ценой».

Напомним, в настоящее время сторонники Саакашвили развернули на площади перед Радой и поблизости более сотни палаток, в которых намерены сидеть до тех пор, пока их требования не будут выполнены.