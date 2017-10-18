Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки Украины

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Киев, 18 октября. Глава Украины Петр Порошенко уволил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Игоря Разинкова. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

«Освободить Разинкова Игоря Прокоповича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», — отмечается в указе Порошенко.

Информацию о причинах такого решения не предоставили.

Напомним, что в сентябре Петр Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки Украины. Им стал глава миссии при НАТО Егор Божко.

Впоследствии глава Украины подписал указ об освобождении от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Павла Пашковского.

Ранее украинский депутат сообщила об усилении охраны резиденции Порошенко.