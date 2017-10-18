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Глава Хорватии пригласила Путина посетить республику с официальным визитом
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    Глава Хорватии пригласила Путина посетить республику с официальным визитом

    14:11  18 Октября 2017
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    Глава Хорватии пригласила Путина посетить республику с официальным визитом

    Сочи, 18 октября. Хорватский президент Колинда Грабар-Китарович пригласила главу российского государства Владимира Путина посетить республику с первым официальным визитом. 

    В ходе встречи с Путиным в Сочи, лидер Хорватии пригласила российского президента в Загреб.

    «Позвольте пригласить вас в Хорватию с официальным визитом», — сказала Грабар-Китарович. 

    Глава Хорватии пригласила Путина посетить республику с официальным визитом

    Она отметила, что российские президенты не приезжали в Хорватию с такими визитами, а сам Путин посещал республику 10 лет назад.

    Напомним, в Сочи проходит встреча лидеров РФ и Хорватии, в ходе которой планируется обсуждение развития двустороннего сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным вопросам. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #сочи #хорватия #грабар-китарович
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