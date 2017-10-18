Глава Хорватии пригласила Путина посетить республику с официальным визитом

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Сочи, 18 октября. Хорватский президент Колинда Грабар-Китарович пригласила главу российского государства Владимира Путина посетить республику с первым официальным визитом.

В ходе встречи с Путиным в Сочи, лидер Хорватии пригласила российского президента в Загреб.

«Позвольте пригласить вас в Хорватию с официальным визитом», — сказала Грабар-Китарович.

Она отметила, что российские президенты не приезжали в Хорватию с такими визитами, а сам Путин посещал республику 10 лет назад.

Напомним, в Сочи проходит встреча лидеров РФ и Хорватии, в ходе которой планируется обсуждение развития двустороннего сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным вопросам.