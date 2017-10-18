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Директор школы, где училась Бузова: Мне обидно, что у нас такая выпускница
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    Директор школы, где училась Бузова: Мне обидно, что у нас такая выпускница

    14:18  18 Октября 2017
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    Директор школы, где училась Бузова: Мне обидно, что у нас такая выпускница

    Санкт-Петербург, 18 октября. Бывший директор гимназии Приморского района Санкт-Петербурга, где училась Ольга Бузова, рассказала, что не рада тому, что телеведущая является выпускницей именно этого учебного заведения.

    «Ольга до сих пор очень на меня обижена. Когда она была на «Доме-2», к нам в школу пришли журналисты, а я их не пустила. После этого Оля начала сочинять гадости. Мне обидно, что у нас такая выпускница. Она могла бы многого добиться в жизни, но пошла не тем путем», — рассказала «Комсомольской правде в Петербурге» бывший директор.  

    Отметим, что многие учителя и бывшие одноклассники вспоминают Бузову с гораздо более теплыми чувствами. Например, преподаватель английского рассказала, что не видела в будущей звезде «Дома-2» ни пошлости, ни разврата. 

    Напомним, в начале октября агрессивный мужчина напал на Ольгу Бузову во время концерта в Дубае.

    Автор: Федор Веснин
    #ольга бузова #школа #директор #слава
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