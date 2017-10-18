Сирия: стали известны подробности гибели генерала Захреддина в провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 18 октября. По данным военных источников генерал-майор Иссам Захреддин погиб в ходе спецоперации на острове Сакр.

По данным арабского информационного издания «Аль-Масдар» генерал-майор Иссам Захреддин командовал специальной операцией на острове Сакр на реке Евфрат, в ходе перемещения между позициями его машина подорвалась на заложенном фугасе. По предварительным данным, не получившим пока официального подтверждения командования Сирийской арабской армии, генерал Захреддин погиб.

Отмечается, что Захреддин командовал элитной 104-й воздушно-десантной бригадой Республиканской гвардии Сирии, которая несколько лет обороняла Дейр эз-Зор от атак боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Генерал был родом из населенного пункта Сувейда Тарба в провинции Эс-Сувейда. На момент гибели ему было 56 лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.