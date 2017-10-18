Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

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Москва, 18 октября. Диспетчера, которая принимала звонок от друга актера Дмитрия Марьянова, уволили. Как стало известно Федеральному агентству новостей, вместе с ней уволили и заведующего станцией скорой помощи.

Проверка инцидента продолжается, сообщил источник в Минздраве.

Ранее друзья Марьянова, которые находились с ним в день его смерти, предоставили СМИ аудиозапись разговора с диспетчером скорой, которая сочла, что если бы актер был в таком тяжелом состоянии, как они описывали, то не смог бы описать свои симптомы. Поведение диспетчера пользователи назвали дерзким и непрофессиональным. Приняв вызов, она предупредила, что «придется подождать», так как «вызовов много». Спустя некоторое время друзья Марьянова отменили вызов и заявили, что отвезут его в больницу сами.

Напомним, что российский актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября во время отдыха с друзьями на даче. По предварительным данным, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти актера. При этом в Минздраве Московской области заявили, что не нашли нарушений в работе скорой помощи при вызове, отметив, что все вызовы обрабатывались в соответствии с регламентом.