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Ученые нашли причину депрессий и головных болей
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    Ученые нашли причину депрессий и головных болей

    14:03  18 Октября 2017
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    Ученые нашли причину депрессий и головных болей

    Москва, 18 октября. Депрессия и мигрени имею общий корень образования. Предположительно, их появление связано с недостатком сна, заявил специалист из Национального медицинского центра Тайваня (Китай) Фу-Чи Ян.

    Эксперты установили, что люди, которые страдают головными болями и мигренями, чаще других впадают в депрессии и тревожные состояния.

    «Это открытие говорит нам о том, что лекарства, которые уменьшают частоту и силу головных болей, могут к тому же и уменьшить вероятность развития депрессии и подавленного настроения у этих же самых пациентов», — цитирует Фу-Чи Яна «Вечерняя Москва».

    Ученые нашли причину депрессий и головных болей

    Исследования ученых показали, что болезни имеют общий корень. В частности, это связано с устройством некоторым генов. Также специалисты предположили, что развитие мигреней и депрессий в большей степени связано с недостатком сна, пишет Headache.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #ученые #сон #депрессия #мигрень #головные боли
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