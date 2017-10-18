Манчини солидарен с Путиным по вопросу легионеров в «Зените»

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Москва, 18 октября. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал интервью перед матчем его команды с «Русенборгом», отметив, что согласен с критикой президента РФ по вопросу об иностранных игроках.

Ранее президент России Владимир Путин упрекнул главу «Зенита» Сергея Фурсенко в том, что в последнем матче петербургского клуба в Лиге Европы против «Реал Сосьедада» на поле вышли 8 легионеров и всего три российских футболиста.

Как сообщил главный тренер команды, он с главой государства полностью согласен:

«Я согласен, не могу быть не согласен с нашим президентом Путиным в этом вопросе».

Манчини также рассказал, что накануне матча с «Русенборгом» зенитовцы тренировались в полном составе и абсолютно все футболисты готовы к игре.