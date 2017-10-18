Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Парковку в центре Воронежа запретят на один день
Спорт
Манчини солидарен с Путиным по вопросу легионеров в «Зените»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Манчини солидарен с Путиным по вопросу легионеров в «Зените»

    14:00  18 Октября 2017
    37

    Манчини солидарен с Путиным по вопросу легионеров в «Зените»

    Москва, 18 октября. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал интервью перед матчем его команды с «Русенборгом», отметив, что согласен с критикой президента РФ по вопросу об иностранных игроках.

    Ранее президент России Владимир Путин упрекнул главу «Зенита» Сергея Фурсенко в том, что в последнем матче петербургского клуба в Лиге Европы против «Реал Сосьедада» на поле вышли 8 легионеров и всего три российских футболиста.

    Как сообщил главный тренер команды, он с главой государства полностью согласен:

    «Я согласен, не могу быть не согласен с нашим президентом Путиным в этом вопросе».

    Манчини также рассказал, что накануне матча с «Русенборгом» зенитовцы тренировались в полном составе и абсолютно все футболисты готовы к игре. 

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #путин #лига чемпинов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        473
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        366
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1708
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        18315