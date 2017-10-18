Шойгу посетил в Иерусалиме Мемориальный комплекс катастрофы и Героизма еврейского народа

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Иерусалим, 18 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил в Иерусалиме Мемориальный комплекс «Яд ва-Шем».

В ходе официального визита в Израиль глава военного ведомства России Сергей Шойгу вместе со своим коллегой Авигдором Либерманом посетил и высоко оценил Мемориальный комплекс катастрофы и Героизма еврейского народа «Яд ва-Шем».

Шойгу отметил, что этот музей является грандиозным сооружением, которое позволяет оценить масштабы трагедии и страданий, выпавших на долю еврейского народа и всего человечества во время Второй мировой войны.