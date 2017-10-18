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ЦИК РФ: К выборам-2018 напечатают более 111 млн марок
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    ЦИК РФ: К выборам-2018 напечатают более 111 млн марок

    14:10  18 Октября 2017
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    ЦИК РФ: К выборам-2018 напечатают более 111 млн марок

    Москва, 18 октября. К президентским выборам 2018 года будут напечатаны более 111 миллионов защитных марок. Как стало известно, на заседании Центризбиркома в среду было принято соответствующее постановление.

    «Утвердить количество специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах президента Российской Федерации — 111 425 443 штук», — отмечается в постановлении.

    Весь тираж будет изготовлен до 18 января 2018 года. Для Москвы предусмотрено больше всего марок, исходя из числа избирателей — более 7,3 млн, 5,6 млн — для Московской области, 3,8 млн — Санкт-Петербурга, 3,4 млн — Свердловской, 3,2 млн — Ростовской областей, чуть более 3 млн — республики Башкортостан.

    По словам заместителя главы Центризбиркома Николая Булаева, ЦИК тверждает общее количество марок «в точном соответствии с количеством избирателей, которое у нас в стране есть на 1 июля 2017 года». 

    Напомним, ранее сообщалось, что избирательные бюллетени на президентских выборах в будущем году нельзя будет подделать, поскольку на них есть специальная марка с высокой степенью защиты. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #выборы-2018 #центризбирком #бюллетени
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