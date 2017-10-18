Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Парковку в центре Воронежа запретят на один день
Технологии
Эксперты назвали топ-5 самых популярных смартфонов в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты назвали топ-5 самых популярных смартфонов в России

    13:46  18 Октября 2017
    183

    Эксперты назвали топ-5 самых популярных смартфонов в России

    Москва, 18 октября. Поступивший в продажу этой осенью новый iPhone 8 неожиданно попал в топ-5 самых популярных смартфонов в России.

    По мнению экспертов, в этом ему помогло снижение цен. Напомним, что компания Apple продает свой новый гаджет за 56 990 рублей, однако на «сером» рынке его можно купить за 45 тысяч рублей.

    В данный момент лидером «пятерки» самых продаваемых на российском рынке смартфонов, согласно данным сервиса «Яндекс. Маркет», является iPhone 7. На втором месте стоит Samsung Galaxy S8, стоимость которого составляет 35 800 рублей.

    Эксперты назвали топ-5 самых популярных смартфонов в России

    На третью позицию взлетел iPhone 8, оснащенный памятью на 64 Гб в базовой конфигурации.

    На четвертое место попал китайский смартфон Xiaomi Redmi 4X, цена которого всего 7 тысяч рублей. На последнем месте оказался iPhone 7 Plus за 48 600 рублей. Покупателей он привлекает 5,5-дюймовым экраном и модифицированной камерой.

    Автор: Дима Оленин
    #apple #iphone 8 #iphone 7plus
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        473
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        366
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1708
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        18315