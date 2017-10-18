Эксперты назвали топ-5 самых популярных смартфонов в России

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Москва, 18 октября. Поступивший в продажу этой осенью новый iPhone 8 неожиданно попал в топ-5 самых популярных смартфонов в России.

По мнению экспертов, в этом ему помогло снижение цен. Напомним, что компания Apple продает свой новый гаджет за 56 990 рублей, однако на «сером» рынке его можно купить за 45 тысяч рублей.

В данный момент лидером «пятерки» самых продаваемых на российском рынке смартфонов, согласно данным сервиса «Яндекс. Маркет», является iPhone 7. На втором месте стоит Samsung Galaxy S8, стоимость которого составляет 35 800 рублей.

На третью позицию взлетел iPhone 8, оснащенный памятью на 64 Гб в базовой конфигурации.

На четвертое место попал китайский смартфон Xiaomi Redmi 4X, цена которого всего 7 тысяч рублей. На последнем месте оказался iPhone 7 Plus за 48 600 рублей. Покупателей он привлекает 5,5-дюймовым экраном и модифицированной камерой.