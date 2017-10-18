Власти Китая собираются установить полный контроль над Интернетом

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Пекин, 18 октября. В ближайшие пять лет китайские власти собираются увеличивать контроль над Интернетом, чтобы в перспективе создать «чистое и светлое» сетевое пространство. Об этом сегодня на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая заявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии страны Си Цзиньпин.

Сообщается, что особое внимание будет уделено разграничению сфер ответственности компетентных органов за появление в Интернете той или иной информации. Главная же задача китайских властей, по мнению Си Цзиньпина, — предотвратить появление в Интернете ошибочных сведений, которые касаются соблюдения политических принципов, идеологии и научно-теоретических мировоззрений.

Отметим, очередной съезд Коммунистической партии Китая открылся сегодня. Участие в нем принимают более двух тысяч делегатов. Ранее на одной из сессий съезда Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не будет проводить политику экспансии.