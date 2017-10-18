«Интерполитех-2017»: робот-андроид, ФСИН и мастер-классы по самообороне

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17 октября в Москве на территории ВДНХ открылась XXI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017». На ней побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Автомат в аквариуме

Последовательно миновав линейку бронеавтомобилей спецназначения и «коробочку» духового оркестра, посетитель выставки попадает внутрь 75-го павильона ВДНХ, где, собственно, экспозиция «Интерполитеха» и располагается.

Если после входа повернуть налево, то за штабелями дронов и месторождениями бронежилетов рано или поздно упрешься в… аквариум. В котором вместо золотой рыбки будет величественно покоиться автомат Калашникова. С сошками и тепловизионным прицелом.

К ударо- и влагостойким военно-полевым планшетам, а также водонепроницаемо-тактическим носкам народ у нас за последнее время как-то уже привык. Но флегматично запущенный в воду тепловизионный прицел стоимостью «как крыло у «Боинга» (дешевых тепловизионных прицелов не бывает!) все еще вызывает у мужской части населения РФ нервную реакцию.

— Слушайте, у вас там автомат в аквариуме.

— Мы знаем.

— С электронно-оптическим прицелом.

— Да-да, мы в курсе.

— В воде же!

— Все штатно, не волнуйтесь.

Обычно после такого типового диалога начинается фотосессия гостей с аквариумом и его владельцами — сотрудниками ООО ТПК «Аргус-НВ», производителя оптических и лазерных систем «ИнфраТех». Потому что трудно удержаться от желания самозафиксироваться на камеру мобильника рядом со столь неординарным перформансом…

Пока продолжается этот спектакль, мы отойдем в сторонку, чтобы не мешать. И поговорим о том, что за устройство «аргусовцы» с легким сердцем публично засунули в воду.

Называется данное изделие длинно и умно — «тепловизионный прицел ИТ-615 (ВМ)». Иными словами, перед нами высококачественный ночной прицел отечественного изготовления, «заточенный» под использование боевыми пловцами. На последнее намекает и аббревиатура «ВМ», т.е. военно-морской.

История «шестьсот пятнадцатого» началась в тот момент, когда «Аргус-НВ» приступил к разработке нового тепловизионного прицела под требования, содержащиеся в ОКР «Ратник». Предполагалось, что будущий прицел будет способен нормально переносить попадание в водную среду, позволяя бойцам использовать тепловизионное устройство сразу же после выхода на поверхность.

То, что у разработчиков получилось, военным понравилось. Но, как водится, с оговорками. У прицела был переделан батарейный отсек и фокусировка. Пластиковые крышки прицела заменили резиновыми. Органы управления изделием тоже претерпели изменения в связи с необходимостью оперировать прицелом в перчатках и одной рукой. Вот так и появился ИТ-615 (ВМ).

Прибор может использоваться не только с АК, СВД или «Печенегом», но также с 12-мм пулеметом КОРД и даже с РПГ-29 «Вампир». ИТ-615 (ВМ) имеет возможность пристрелки на четыре профиля со сменными параметрами. Это позволяет, единожды пристреляв с данным прицелом четыре образца оружия, далее переставлять прицел с одного ствола на другой в произвольной последовательности, не теряя при этом возможности вести эффективную стрельбу. После установки прицела вместо новой пристрелки достаточно использовать соответствующий оружию-носителю прицела профиль, сохраненный в памяти прибора. Рабочая дистанция прицела — в пределах 800 метров.

ИТ-615 (ВМ) ударопрочен, эргономичен, герметичен, компактен, бесшумен, имеет интуитивное меню и защиту от запотевания. Подавляющая часть узлов прицела изготовлены в России. К числу используемых в устройстве иностранных комплектующих относятся матрица и дисплей. По желанию заказчика прицел может комплектоваться как креплением типа «ласточкин хвост», так и креплением на планку Пикатинни.

На испытаниях ИТ-615 (ВМ) подтвердил свою способность работать после погружения на глубину 25 метров. Сейчас силовики проверяют прицел на глубине 40 метров.

Впервые новейший тепловизионный прицел был представлен в этом году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Насколько сотрудникам «Аргуса-НВ» известно, аналогов ИТ-615 (ВМ) в мире сейчас не существует. Вот что собой представляет лишь один из тысяч демонстрируемых на «Интерполитехе-2017» экспонатов.

FEDOR и другие

А ведь есть еще разработанный НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России антропоморфный робот-спасатель FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research).

Компанией «СЭТ-1» созданы и уже прошли проверку в Сирии малогабаритные, всевидящие и всеслышащие роботизированные разведывательные платформы «Скарабей» и «Сфера».

Китайская компания Protech New Material представила бронежилет, на расстоянии метра не отличимый по виду от классического мужского жилета, но способный «держать» пули пистолетов и пистолетов-пулеметов.

ЗАО НПП «КлАСС» разработало средства индивидуальной бронезащиты, расстрелянные с 10 метров из СВД, но так и не пробитые.

На выставке можно найти и обеспечивающий класс защиты Бр1 бронежилет для служебной собаки от Центра высокопрочных материалов «Армоком».

Группа компаний ЦЭК привезла на выставку линейку тепловизионных приборов FORTUNA, в которых, помимо датчика GPS, датчика крена, датчика тангажа и цифрового магнитного компаса, имеются такая экзотика, как WiFi, и запись видео на микро-SD карту.

Многих посетителей порадуют созданные бауманцами автоматическая система комплексной оценки состояния человека и проект шестиколесного высокозащищенного бронированного автомобиля КАМАЗ-53509.

Компания «МАРТЪ» предлагает электрошокер «Каракурт-мини» в лимитированном исполнении «к 8 марта», т.е. розового цвета и усыпанный изображениями кошечки Kitty.

АО «РТЕХ-НО» представила более серьезные изделия — электрошоковую мину МЭН-5/10 и многозарядное дистанционно-контактное электрошоковое устройство «Гард», укомплектованное лазерным целеуказателем.

На стенде АО «НПО «Высокоточные комплексы» можно познакомиться с пистолетом ГШ-18, пистолетом-пулеметом ПП-2000, двухсредным автоматом АДС, 12,7-мм (!) штурмовым автоматным комплексом ШАК-12, малогабаритным гранатометным комплексом «Бур», снайперской винтовкой ОСВ-96 и т.д.

Неподалеку столичные шоколатье предлагают посетителям выставки приобрести внешне не отличимые от оригиналов копии пистолетов и патронов, выполненные, разумеется, из шоколада.

Рядом — разнообразные образцы квадрокоптеров, систем охраны, спецтранспорта, систем связи, систем навигации, систем наблюдения. Десятками. Сотнями. Тысячами.

«Зыс ис ФСИН»

Если же после входа в 75-й павильон ВДНХ свернуть не налево, а направо, ооо!.. Вот этот маневр выполняет группа китайских посетителей. После чего гости из Поднебесной просто впадают в ступор при виде открывшейся им картины изобилия. Это же настоящая выставка достижений народного хозяйства внутри ВДНХ!

Образцово-показательные мангалы, детские городки и качели, лавочки и мебельные гарнитуры, настенные и напольные часы, сувенирное оружие и школьная форма, макароны и колбасы, парты и оконные рамы, бюсты Цезаря и Дзержинского, свекла и арбузы, морковь и мука, соки и мед, поросята и глобусы, шаманские бубны и не шаманские нарды, чумы и беседки, рыцарские латы и бегемоты-пуфики, и т.д., и т.п.

Китайцы потрясенно разглядывают «возможности промышленного сектора» и благоговейно шепчут слово «Gulag». Тут же откуда-то выныривает человек в погонах. Он строго поправляет: «Нот Гулаг. Зыс ис ФСИН. Ю андестенд ми?»

Китайцы хором кивают. Затем, рефлекторно убедившись, что «хвоста» за ними нет, буквально на цыпочках крадутся вглубь экспозиция Федеральной службы исполнения наказаний.

Впрочем, благополучно обогнув схему-макет исправительно-трудовой колонии строгого режима на 1000 человек типового проекта 1970-80-х годов, китайцы «оттаивают». Через минуту они уже с радостным гомоном делают сэлфи на фоне дежурно-каменеющего внутри своего снаряжения спецназовца.

После окончания фотосъемок боец внезапно широко улыбается и басом предлагает визитером заходить еще. Китайцев выносит с выставки достижений заключенных так, словно за ними гонится вся ФСИН с мигалками…

Если на прошлой выставке экспозиция «ФСИН. Возможности промышленного сектора УИС» занимала лишь около пятой части всех выставочных площадей «Интерполитеха», то в 2017 году служба «размахнулась» на территорию размером с футбольное поле. И, да, это впечатляет.

Положительная динамика

Если Украина все достижения своего ОПК демонстрирует на киевской выставке «Зброя та безпека», то экспозиция наработок ОПК России на одну выставочную площадку просто не помещается. Следствием этого стало появление целой череды ежегодных выставок соответствующей тематической направленности.

Это и Международный военно-морской салон, и Международный авиационно-космический салон (МАКС), и Международный военно-технический форум «Армия-2017». Отдельно под спортивно-охотничью стрелковую тематику отводится Московская международная выставка ARMS & HUNTING. Октябрьский форум средств безопасности «Интерполитех», посвященный тематике правоохранительных органов, традиционно завершает это длительное выставочное ревю.

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Официальной целью «Интерполитеха» является содействие техническому переоснащению подразделений правоохранительных органов и спецслужб, распространение опыта борьбы с преступностью и продвижение передовых разработок. Организаторами мероприятия выступают МВД России, ФСБ России и ФСВТС России.

В 2017 году экспозиция «Интерполитеха» была разделена на четыре тематические кластера: выставка полицейской техники, выставка «Росгвардия», выставка «Граница» и выставка «ФСИН. Возможности промышленного сектора УИС». Любопытно, что впервые на «Интерполитехе» по задумке инициатора проекта выставки Николая Маричева будут объявлены результаты открытого народного голосования за самого главного… супергероя страны.

В течение работы выставки на площадках перед павильоном №75 пройдут показательные выступления специальных подразделений МВД России, Росгвардии и пилотажной группы «Каскад» УГИБДД ГУ МВД России. Специалисты проведут для гостей мастер-классы по самообороне, практической медицине, методике обучения поведению при чрезвычайных ситуациях, а также стрельбе (в том числе из лука и арбалета).

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В прошлом году в выставке «Интерполитех-2016» приняла участие 451 компания из 14 стран мира, ее посетили более 20 тысяч специалистов из 62 стран мира. Общая выставочная площадь «Интерполитех-2016» составила 24.500 кв. метров.

В нынешнем году на «Интерполитех» заявились уже 470 компаний из 15 стран. Среди участников выставки — компании из Белоруссии, Бельгии, Германии, Израиля, КНР, Латвии, ОАЭ, Польши, Республики Корея, США, Франции, Чехии, Швейцарии, ЮАР и Японии. Вот такая любопытная картина международной «изоляции» России получается…

Площадь выставочных площадей в этом году составляет 25.500 кв. метров. Ожидается, что с 17 по 20 октября выставку посетят свыше 25 тысяч специалистов. Таким образом, положительная динамика развития «Интерполитеха» не вызывает сомнений.