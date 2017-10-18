Новые праздники взамен новогодних каникул: в КПРФ ответили на предложение Жириновского

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Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы, заменив их дополнительными днями отпуска. Глава ЛДПР аргументирует свое предложение тем, что излишне продолжительные новогодние праздники заставляют людей злоупотреблять алкоголем. Ежегодно это приводит к новым смертям.

«Статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать», — суммирует свою точку зрения политик.

В комитет Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов предложение Владимира Жириновского пока еще не поступило. До тех пор, пока члены комитета не смогут ознакомиться с ним на бумаге, они не могут дать ему своей оценки.

«Если эта инициатива поступит в комитет, мы проведем ее всестороннее рассмотрение, чтобы определить, насколько она полезна для граждан. Мы посмотрим, какие еще есть обращения в комитет по этому поводу, и только тогда примем решение. Чтобы предварительно оценить законодательную инициативу, ее нужно сначала увидеть», — заявил Михаил Терентьев, заместитель председателя думского комитета, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

В Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) в ответ на предложение Жириновского выдвинули альтернативную идею. Там считают, что проблему затяжных новогодних каникул можно решить и без превращения их в дополнительный отпуск.

«У нас есть другая инициатива. Мы считаем, что в российском календаре есть ряд дат, которые заслуживают того, чтобы стать праздничными. В год столетия Октября было бы хорошим подарком для нашей страны вернуть 7 ноября (25 октября по «старому стилю»), Дню Великой Октябрьской социалистической революции, статус государственного праздника — это раз. 18 марта, День возвращения Крыма и Севастополя в состав России, также имеет право рассматриваться как праздничный день. Также мы считаем возможным сделать 31 декабря праздничным, выходным днем с тем, чтобы люди не мчались под новогоднюю елку сразу с работы, а имели возможность спокойно подготовиться, купить детям подарки и решить другие задачи», — заявил российский депутат, заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

С учетом этих новых праздничных дней, резюмирует политик, новогодние каникулы, действительно, можно будет сократить.