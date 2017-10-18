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Общество
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Украина
Пенсионерка из Хмельницкого рассказала на российском ТВ об «уничтоженной» Украине
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    Пенсионерка из Хмельницкого рассказала на российском ТВ об «уничтоженной» Украине

    13:46  18 Октября 2017
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    Украинский политолог обвинил во лжи пенсионерку, пожаловавшуюся на низкие зарплаты на Украине

    Украинский политолог Сергей Запорожский в эфире программы «Время покажет» на Первом канале обвинил 65-летнюю пенсионерку Светлану Ивановну из города Хмельницкого во лжи. Женщина позвонила в колл-центр передачи и рассказала о бездействии власти и существенном росте цен на продукты и коммунальные ресурсы.

    «Народ живет плохо, зарплат нету, пенсий нету, все дорожает. Газ — дорого, свет, дорого, хлеб… Они все уничтожили, нет ни полей, ничего. А этот Порошенко все богатеет, когда кругом идет разруха. Народ не хочет видеть Порошенко, не хочет о нем слышать, хотят его уничтожить. Даже было вчера такое, что хотели вернуть Януковича. При нем лучше было», — рассказала женщина.

    Запорожский жестко отреагировал на историю Светланы Ивановны и обвинил ее во вранье. Он напомнил, что на Украине растут зарплаты и пенсии.

    «Светлана Ивановна либо бездельница, либо лжет. С 1 октября пенсии в Украине повышены. Шахтеры украинские получают теперь не 4500, а 9-10 тысяч гривен. У Ивановны, у которой стаж, скажем, 35 лет, пенсия была 1600, а стала 3200», — заявил Запорожский.

    Впрочем, объяснить низкий уровень доходов жительницы Хмельницкого Запорожский так и не смог. Позже Светлана Ивановна перезвонила в студию и сообщила, что ее доход меньше 30 долларов США (примерно 800 гривен).

     

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #пенсии
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