Сирия: СМИ сообщают о смерти генерала Захреддина в провинции Дейр эз-Зор

В Избранное

Дейр эз-Зор, 18 октября. Автомобиль генерала Иссама Захреддина подорвался на мине в провинции Дейр эз-Зор.

По данным сирийских источников автомобиль генерал-майора Иссама Захреддина подорвался на заложенной боевиками мине около населенного пункта Хувейджат Сакр провинции Дейр эз-Зор.

Генерал-майор Республиканской гвардии Сирии сыграл значительную роль в освобождении страны от боевиков террористических группировок. Захреддин участвовал в битвах за Алеппо, позже был переброшен в сирийскую провинцию Дейр эз-Зор, являлся одним из руководителей операции по деблокаде административного центра провинции, который около трех лет находился в осаде террористов.

На данный момент командование ВС САР не подтвердило гибели Иссама Захреддина.