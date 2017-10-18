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Сирия: СМИ сообщают о смерти генерала Захреддина в провинции Дейр эз-Зор
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    Сирия: СМИ сообщают о смерти генерала Захреддина в провинции Дейр эз-Зор

    13:18  18 Октября 2017  /обновлено: 13:27  18 Октября 2017
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    Сирия: СМИ сообщают о смерти генерала Захреддина в провинции Дейр эз-Зор

    Дейр эз-Зор, 18 октября. Автомобиль генерала Иссама Захреддина подорвался на мине в провинции Дейр эз-Зор.

    По данным сирийских источников автомобиль генерал-майора Иссама Захреддина подорвался на заложенной боевиками мине около населенного пункта Хувейджат Сакр провинции Дейр эз-Зор.

    Генерал-майор Республиканской гвардии Сирии сыграл значительную роль в освобождении страны от боевиков террористических группировок. Захреддин участвовал в битвах за Алеппо, позже был переброшен в сирийскую провинцию Дейр эз-Зор, являлся одним из руководителей операции по деблокаде административного центра провинции, который около трех лет находился в осаде террористов.

    На данный момент командование ВС САР не подтвердило гибели Иссама Захреддина.

    Сирия: СМИ сообщают о смерти генерала Захреддина в провинции Дейр эз-Зор

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #мина #дейр эз-зор #иссам захреддин
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