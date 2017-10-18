Жена разыскивает пропавшего в Петербурге инспектора ГИБДД

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Санкт-Петербург, 18 октября. В Петербурге ищут пропавшего сотрудника ГИБДД, уроженца Азербайджана. По словам его супруги, 3 октября он ушел из дома, но так и не вернулся обратно.

Женщина уже связывалась с родственниками, однако они ничего не знают о том, где находится пропавший, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

По словам жены пропавшего инспектора, муж никогда не уходил из дома на столь долгое время. Тем не менее женщина ждала его в течение двух недель и только потом обратилась в полицию.

Известно, что у пропавшего при себе были документы и мобильный телефон. Однако его номер не доступен. В данный момент поиском мужчины занимаются сотрудники полиции.