Делегация Ливана на МПА: Россия нужна не только Сирии, но всему Ближнему Востоку

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В Санкт-Петербурге завершается 137-я Ассамблея Межпарламентского союза с участием 160 делегаций. Сообщество мирового парламента осудило этнические чистки в отношении национального меньшинства Рохинья в государстве Мьянма, обсудило международную безопасность, кибератаки, парламентский контроль бюджетов стран, цифровые технологии, ядерное вооружение и потенциальную горячую точку в КНДР, а также терроризм и ситуацию на Ближнем Востоке. В перерывах между заседаниями эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей дал руководитель делегации из Ливана Али Баззи.

— В чем смысл участия в Ассамблее Межпарламентского союза для Ливана?

— Мы верим в то, что парламентская дипломатия может эффективно работать для своего народа, решать проблемы законодательного уровня, знать мечты своих людей и уметь их реализовать. Здесь, в Петербурге, очень насыщенная программа каждого дня — много информации, много обмена опытом. Интересно, что все это происходит именно на российской площадке, в стране, где много парламентских и политических активностей. То, что мы обсуждаем на Ассамблее, волнует парламентариев всего мира. Например, мы осудили Мьянму, поведение ее правительства в отношении национального меньшинства. И хорошо бы, у нас при этом был закон, который мы могли бы применить к ней в случае экстремальной ситуации… Есть вопросы, которые связаны с многообразием культур, религий — в мире много всего, и это разнообразие надо уважать. У нас есть свои проблемы на Ближнем Востоке, и мы обсуждаем их на отдельных собраниях вместе с делегациями Сирии, Палестины, Ирака, Катара. Но самый главный вопрос для делегаций всего мира — как бороться с терроризмом. Мы, как парламентарии, на этой Ассамблее должны сделать все, чтобы защитить своими инструментами наши народы от терроризма, исходя из международных законов и прав человека.

— К слову о терроризме, как вы оцениваете деятельность России в Сирии против боевиков?

— Роль России на Ближнем Востоке оценивается положительно: Россия может спасти Ближний Восток от распространения терроризма и от дальнейших разрушений и страданий этого региона. Россия важна не только Сирии, и но всему Ближнему Востоку.

— Какой вам видится Россия на международной арене? Нам всегда интересен взгляд со стороны.

— Мы всегда смотрим за тем, чтобы в мире не было однополярности. Укрепление России на международной арене дало возможность для равновесия в мире и для того, чтобы только одни политические силы не устанавливали монополию над всем миром. Мы с уверенностью смотрим на Россию, на ее действия, на ее желание уважать мнение народа, руководствоваться международными законами и правами человека.

— Раз уж вы сами заговорили об уважении мнения народа: вы согласны с тем, что Крым — российский?

— Я бы не хотел вмешиваться во внутренние дела другой страны… Мы этот вопрос оставляем России. Мы видим, что Россия ведет себя очень мудро в этой ситуации, и как она действует, то мы и считаем верным в данном случае.