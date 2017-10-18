Олейник: МВФ хочет превратить Украину в нищую страну

В Избранное

Переговоры Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной закончились ничем — выделение очередного транша, который Киев рассчитывал получить до конца 2017 года, откладывается на неопределенный срок.

МВФ категорически против того, чтобы менять условия определения цены на газ для населения на предстоящий отопительный сезон. Это значит, что голубое топливо должно подорожать для потребителей на 17,6%. Разумеется, киевские власти не горят желанием в очередной раз повышать тарифы, резонно опасаясь роста протестных настроений. Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники в кабмине, вопрос цены на газ так и не смогли утрясти во время переговоров в Вашингтоне между министром финансов Украины Александром Данилюком и руководством МВФ. При этом Данилюк утверждает, что консультации продолжаются и надежда на скорое получение транша МВФ сохраняется, но эксперты настроены гораздо менее оптимистично. Все это свидетельствует о том, что Киев полностью потерял политическую и экономическую самостоятельность, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Это полной потеря суверенитета Украины, — охарактеризовал Владимир Олейник коллизию с МВФ в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Международный валютный фонд — это политико-финансовый, а не чисто финансовый институт, и он диктует Украине свои условия. Это говорит о том, что украинское государство потеряло независимость. Когда мы, как граждане, берем кредит в любом банковском учреждении, например, на приобретение автомобиля — банк интересуется одним: сможем ли мы вернуть этот кредит. Но банк не навязывает нам цвет или модель автомобиля, не интересуется, кто на нем будет ездить — решать это — исключительно наше право. А Международный валютный фонд говорит Украине: «Ребятки, мы вам даем дешевые кредиты. Мы не интересуемся, вернете ли вы их: вернете — мы гарантируем. Но мы еще и навязываем вам, что вы должны делать». И вот теперь в МВФ говорят — повышайте цену на газ. Казалось бы, зачем?»

По словам Владимира Олейника, за внешне правильными словами кураторов от МВФ, что Украине нужно жить по средствам, кроется ловушка.

«Международный валютный фонд говорит: «Ребята, сбалансируйте свои доходы и расходы». А почему бы валютному фонду не поддержать классную идею — сказать Киеву: «Прекратите воевать, не увеличивайте военный бюджет, вы — бедная страна. А вы увеличили военный бюджет с пяти миллиардов гривен в 2013 году до 150 миллиардов. И это при такой слабой экономике». Нет, МВФ требует — урезайте пенсии, поднимайте тарифы, увеличивайте цены на газ и т.д. — вот политика Международного валютного фонда. Это, по сути, внешнее управление страной. Украина подсела на иглу, и с этой иглы ей некуда деваться, потому что впереди сложный 2018/19 год — когда, по предварительным подсчетам, Киеву придется отдать около 40 миллиардов долларов. Значит, опять придется обращаться к Международному валютному фонду, чтобы как-то перекредитоваться. Украинские власти попали в ловушку. И инвесторов нет — самым крупным инвестором по объему инвестиций за полугодие оказалась Россия».

Поэтому, по словам экс-депутата Рады, Международный валютный фонд сейчас не дает Киеву денег, требуя, чтобы украинские власти сначала выполнили все поставленные им условия.

«МВФ не даст деньги, если у него не будет реальной возможности политически управлять Украиной, — отметил собеседник ФАН. — А среди этих условий — и земельная реформа, к которой Украину подталкивают, требуя распродать земли, и медицинская реформа, и пенсионная, и т.д. И все это дело рук МВФ, который Украину хочет превратить в нищую страну, в поставщика дешевой рабочей силы на Запад, а также в территорию, на которой можно что-то продать, при этом полностью убив собственную украинскую экономику. Нигде сотрудничество с МВФ не приносило блага для стран — не знаю ни одной такой страны».

По словам Олейника, на этом фоне решение польского правительства отказаться от кредита МВФ в девять миллиардов долларов является ярким свидетельством того, что Польша — более самостоятельное государство, чем Украина.

«Поляки говорят — зачем нам кредиты? — наша экономика нормально развивается. А на Украине к тому же Международный валютный фонд видит, что там все, что им дают, реально разворовано — через коррупционные схемы, через офшоры и т.д. Поэтому в МВФ понимают, что имеют дело с жульем, и ни на какие поблажки не пойдут», — отметил Владимир Олейник.

Ранее появилась информация, что Киев предложил МВФ некий новый вариант формирования цен на газ, что не устроило кредиторов Украины. Однако украинские власти намерены любой ценой сохранить нынешние цены на газ для населения до 1 апреля. Это, а также невыполнение Украиной еще целого ряда условий кредиторов, делают практически невозможным выделение Киеву средств со стороны МВФ, как минимум, до середины весны 2018 года, отмечают эксперты.

При этом, напоминают аналитики, несмотря на заверения украинских властей, что они заботятся о народе и поэтому заняли принципиальную позицию в спорах с МВФ, на самом деле тарифы на услуги ЖКХ, в том числе за газоснабжение, в стране неуклонно растут. В частности, за последние годы цены на газ для граждан увеличились в разы.