Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Парковку в центре Воронежа запретят на один день
Украина
Олейник: МВФ хочет превратить Украину в нищую страну
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Олейник: МВФ хочет превратить Украину в нищую страну

    14:09  18 Октября 2017
    177

    Украина подсела на иглу: МВФ загнал Киев в ловушку, считает Владимир Олейник

    Переговоры Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной закончились ничем — выделение очередного транша, который Киев рассчитывал получить до конца 2017 года, откладывается на неопределенный срок.

    МВФ категорически против того, чтобы менять условия определения цены на газ для населения на предстоящий отопительный сезон. Это значит, что голубое топливо должно подорожать для потребителей на 17,6%. Разумеется, киевские власти не горят желанием в очередной раз повышать тарифы, резонно опасаясь роста протестных настроений. Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники в кабмине, вопрос цены на газ так и не смогли утрясти во время переговоров в Вашингтоне между министром финансов Украины Александром Данилюком и руководством МВФ. При этом Данилюк утверждает, что консультации продолжаются и надежда на скорое получение транша МВФ сохраняется, но эксперты настроены гораздо менее оптимистично. Все это свидетельствует о том, что Киев полностью потерял политическую и экономическую самостоятельность, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

    Киев полностью потерял политическую и экономическую самостоятельность

    «Это полной потеря суверенитета Украины, — охарактеризовал Владимир Олейник коллизию с МВФ в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Международный валютный фонд — это политико-финансовый, а не чисто финансовый институт, и он диктует Украине свои условия. Это говорит о том, что украинское государство потеряло независимость. Когда мы, как граждане, берем кредит в любом банковском учреждении, например, на приобретение автомобиля — банк интересуется одним: сможем ли мы вернуть этот кредит. Но банк не навязывает нам цвет или модель автомобиля, не интересуется, кто на нем будет ездить — решать это — исключительно наше право. А Международный валютный фонд говорит Украине: «Ребятки, мы вам даем дешевые кредиты. Мы не интересуемся, вернете ли вы их: вернете — мы гарантируем. Но мы еще и навязываем вам, что вы должны делать». И вот теперь в МВФ говорят — повышайте цену на газ. Казалось бы, зачем?»

    "Ребятки, мы вам даем дешевые кредиты"

    По словам Владимира Олейника, за внешне правильными словами кураторов от МВФ, что Украине нужно жить по средствам, кроется ловушка.

    «Международный валютный фонд говорит: «Ребята, сбалансируйте свои доходы и расходы». А почему бы валютному фонду не поддержать классную идею — сказать Киеву: «Прекратите воевать, не увеличивайте военный бюджет, вы — бедная страна. А вы увеличили военный бюджет с пяти миллиардов гривен в 2013 году до 150 миллиардов. И это при такой слабой экономике». Нет, МВФ требует — урезайте пенсии, поднимайте тарифы, увеличивайте цены на газ и т.д. — вот политика Международного валютного фонда. Это, по сути, внешнее управление страной. Украина подсела на иглу, и с этой иглы ей некуда деваться, потому что впереди сложный 2018/19 год — когда, по предварительным подсчетам, Киеву придется отдать около 40 миллиардов долларов. Значит, опять придется обращаться к Международному валютному фонду, чтобы как-то перекредитоваться. Украинские власти попали в ловушку. И инвесторов нет — самым крупным инвестором по объему инвестиций за полугодие оказалась Россия».

    Украину подталкивают, требуя распродать земли, и медицинская реформа, и пенсионная, и т.д.

    Поэтому, по словам экс-депутата Рады, Международный валютный фонд сейчас не дает Киеву денег, требуя, чтобы украинские власти сначала выполнили все поставленные им условия.

    «МВФ не даст деньги, если у него не будет реальной возможности политически управлять Украиной, — отметил собеседник ФАН. — А среди этих условий — и земельная реформа, к которой Украину подталкивают, требуя распродать земли, и медицинская реформа, и пенсионная, и т.д. И все это дело рук МВФ, который Украину хочет превратить в нищую страну, в поставщика дешевой рабочей силы на Запад, а также в территорию, на которой можно что-то продать, при этом полностью убив собственную украинскую экономику. Нигде сотрудничество с МВФ не приносило блага для стран — не знаю ни одной такой страны».

    По словам Олейника, на этом фоне решение польского правительства отказаться от кредита МВФ в девять миллиардов долларов является ярким свидетельством того, что Польша — более самостоятельное государство, чем Украина.

    «Поляки говорят — зачем нам кредиты? — наша экономика нормально развивается. А на Украине к тому же Международный валютный фонд видит, что там все, что им дают, реально разворовано — через коррупционные схемы, через офшоры и т.д. Поэтому в МВФ понимают, что имеют дело с жульем, и ни на какие поблажки не пойдут», — отметил Владимир Олейник.

    Ранее появилась информация, что Киев предложил МВФ некий новый вариант формирования цен на газ, что не устроило кредиторов Украины. Однако украинские власти намерены любой ценой сохранить нынешние цены на газ для населения до 1 апреля. Это, а также невыполнение Украиной еще целого ряда условий кредиторов, делают практически невозможным выделение Киеву средств со стороны МВФ, как минимум, до середины весны 2018 года, отмечают эксперты.

    При этом, напоминают аналитики, несмотря на заверения украинских властей, что они заботятся о народе и поэтому заняли принципиальную позицию в спорах с МВФ, на самом деле тарифы на услуги ЖКХ, в том числе за газоснабжение, в стране неуклонно растут. В частности, за последние годы цены на газ для граждан увеличились в разы.

    Автор: Ирина Петрова
    #украина #мвф #олейник
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        399
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        355
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1699
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        18304