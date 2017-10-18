Разведка ДНР засекла украинские танки и САУ под Донецком

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Донецк, 18 октября. ВСУ перебросили полутора десятков танков и самоходных артустановок в район населенного пункта Курахово в 20 км западнее Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«По данным нашей разведки, в район Курахово прибыло шесть танков, восемь единиц САУ «Гвоздика» и две САУ «Акация»», — рассказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин добавил, что районы 16 населенных пунктов ДНР оказались под огнем украинских подразделений за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по прифронтовым территориям ДНР 1074 боеприпаса за минувшие сутки.