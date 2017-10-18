Курды продолжают контролировать район Махмур провинции Киркук

В Избранное

Махмур, 18 октября. Курдские силы пешмерга опровергли информацию об отступлении из района Махмур на юго-западе провинции Киркук.

Заместитель командующего силами пешмерга в данном районе Зрян Шейх Васани заявил, что в данный момент курдское ополчение контролирует весь регион Махмур и прилегающие к нему территории. Вывода войск из Махмура не было, подчеркнул военнослужащий.

Васани отметил, что иракские войска расположены около позиций пешмерга в пригороде Махмура еще с прошлого года, когда операция в Мосуле только началась. Мобилизация, сообщил Васани, не проводилась. Силы пешмерга контролируют ситуацию с безопасностью, для гражданских лиц нет никакой угрозы, заключил Васани.