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Курды продолжают контролировать район Махмур провинции Киркук
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    Курды продолжают контролировать район Махмур провинции Киркук

    13:11  18 Октября 2017
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    Курды продолжают контролировать район Махмур провинции Киркук

    Махмур, 18 октября. Курдские силы пешмерга опровергли информацию об отступлении из района Махмур на юго-западе провинции  Киркук.

    Заместитель командующего силами пешмерга в данном районе Зрян Шейх Васани заявил, что в данный момент курдское ополчение контролирует весь регион Махмур и прилегающие к нему территории. Вывода войск из Махмура не было, подчеркнул военнослужащий.

    Васани отметил, что иракские войска расположены около позиций пешмерга в пригороде Махмура еще с прошлого года, когда операция в Мосуле только началась. Мобилизация, сообщил Васани, не проводилась. Силы пешмерга контролируют ситуацию с безопасностью, для гражданских лиц нет никакой угрозы, заключил Васани.

    Курды продолжают контролировать район Махмур провинции Киркук

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #киркук #зрян шейх васани #махмур
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