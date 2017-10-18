Новак рассказал, когда турецкие томаты вернутся на российский рынок

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Сочи, 18 октября. В настоящее время Россия и Турция пришли к принципиальной договоренности по поставкам турецких томатов на российский рынкок. Предполагается, что первые поставки могут быть осуществлены начиная с 1 декабря текущего года, рассказал министр энергетики России, сопредседатель межправкомиссии России и Турции Александр Новак.

Как рассказал Новак, в настоящее время готовится нормативно-правовая база для поставок турецкой продукции в Россию.

«Принципиально принято решение о том, что сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 декабря разрешить четырем предприятиям отправлять продукцию в объеме 50 тысяч тонн помидоров», — рассказал глава Минэнерго.

Сейчас, по словам Новака, необходимые для внесения изменений в правовую базу документы документы проходят требуемые этапы согласования, сообщает РИА Новости.

Напомним, сложные переговоры по турецким томатам продолжаются между РФ и Турцией не первый год. В экономическом и сельскохозяйственном блоках российского правительства считают, что открытие рынка для турецкой продукции нанесет тяжелый удар российским производителям, которые находятся в заведомо проигрышном положении по сравнению с турецкими.