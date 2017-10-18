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Общество
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Экономика
Новак рассказал, когда турецкие томаты вернутся на российский рынок
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    Новак рассказал, когда турецкие томаты вернутся на российский рынок

    13:25  18 Октября 2017
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    Новак рассказал, когда турецкие томаты вернутся на российский рынок

    Сочи, 18 октября. В настоящее время Россия и Турция пришли к принципиальной договоренности по поставкам турецких томатов на российский рынкок. Предполагается, что первые поставки могут быть осуществлены начиная с 1 декабря текущего года, рассказал министр энергетики России, сопредседатель межправкомиссии России и Турции Александр Новак.

    Как рассказал Новак, в настоящее время готовится нормативно-правовая база для поставок турецкой продукции в Россию.

    «Принципиально принято решение о том, что сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 декабря разрешить четырем предприятиям отправлять продукцию в объеме 50 тысяч тонн помидоров», — рассказал глава Минэнерго.

    Новак рассказал, когда турецкие томаты вернутся на российский рынок

    Сейчас, по словам Новака, необходимые для внесения изменений в правовую базу документы документы проходят требуемые этапы согласования, сообщает РИА Новости.

    Напомним, сложные переговоры по турецким томатам продолжаются между РФ и Турцией не первый год. В экономическом и сельскохозяйственном блоках российского правительства считают, что открытие рынка для турецкой продукции нанесет тяжелый удар российским производителям, которые находятся в заведомо проигрышном положении по сравнению с турецкими.

    Новак рассказал, когда турецкие томаты вернутся на российский рынок

    Автор: Валентин Меликов
    #новак
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