Липницкая решила стать комментатором

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Сочи, 18 октября. Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая будет комментатором российского этапа Гран-при по фигурному катанию. Об этом Юлия рассказала участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передает ТАСС.

«Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве», — сказала Липницкая.

Отметим, что российский этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Москве с 20 по 22 октября в ледовом дворце «Мегаспорт», все билеты на соревновательную часть мероприятия уже проданы.

Напомним, ранее советская и украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в абсолютном и командном первенствах Татьяна Гуцу призналась, что в юности стала жертвой насилия со стороны олимпийского чемпиона, белорусского гимнаста Виталия Щербо.