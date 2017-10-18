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Общество
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Спорт
Липницкая решила стать комментатором
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    Липницкая решила стать комментатором

    13:20  18 Октября 2017
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    Липницкая решила стать комментатором

    Сочи, 18 октября. Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая будет комментатором российского этапа Гран-при по фигурному катанию. Об этом Юлия рассказала участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передает ТАСС.  

    «Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве», — сказала Липницкая.

    Отметим, что российский этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Москве с 20 по 22 октября в ледовом дворце «Мегаспорт», все билеты на соревновательную часть мероприятия уже проданы.

    Напомним, ранее советская и украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в абсолютном и командном первенствах Татьяна Гуцу  призналась, что в юности стала жертвой насилия со стороны олимпийского чемпиона, белорусского гимнаста Виталия Щербо. 

     

    Автор: Федор Веснин
    #комментатор #липницкая #фигурное катание
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