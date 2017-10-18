Эксперт: Наш «Искандер» напомнит США, что с Россией шутки плохи

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На полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялись испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», сообщил начальник стратегического объекта генерал-майор Олег Кислов. Российские инженеры «учат» ракеты «Искандеров» преодолевать средства ПРО противника, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.

«Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса «Искандер», проведение зачетных стрельб в рамках перевооружения зенитно-ракетных полков на зенитной ракетной системе С-400 «Триумф», — подчеркнул Кислов.

Тем не менее, начальник полигона не уточнил, о какой именно ракете может идти речь. В свою очередь Олег Пономаренко предположил, что российские военные инженеры пытаются значительно улучшить характеристики новых снарядов ОТРК «Искандер» за счет возможности преодолевать средства ПРО вероятного противника.

«По мере развития технологий у военных возрастают требования к технике, которую они хотят видеть на полях сражений. Кроме того, на Западе очень интенсивно развиваются средства противовоздушной и противоракетной обороны. Таким образом, угроза от применения оперативно-тактических и тактических ракет может быть нейтрализована. Тот же «Искандер» может быть применен по близко расположенным базам вероятного противника, если не сказать прямо — США. Эти базы могут быть прикрыты как комплексами Patriot, так и специализированными THAAD. Соответственно необходимо увеличивать дальность применения наших ОТРК, скорость подхода ракеты к цели, повышать точность и мощность боевой части, а возможно даже использовать разделяющиеся боевые блоки. Кроме того, российские инженеры «учат» ракеты «Искандеров» преодолевать средства ПРО противника», — поясняет эксперт.

Собеседник ФАН уверен, что проведение испытаний новых снарядов для ОТРК «Искандер» пойдет российской оборонке только на пользу. Баллистические ракеты такого рода способны действовать на тактическом и оперативно-тактическом уровне.

«Это очень мощное, пусть даже не очень массовое, оружие, противодействовать которому крайне сложно, а с учетом его постоянного совершенствования — практически невозможно. Поэтому «Искандер» напомнит США о том, что с Россией шутки плохи, он действует как средство сдерживания Вашингтона на определенных участках мировой политической карты», — продолжает военный аналитик.

Кстати, по мнению многих западных аналитиков, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», наряду с такими системами как ЗРК С-400 и БРК «Бастион», играет ключевую роль в концепции армии России, известной на Западе как «зона запрета доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Суть в том, что войска Североатлантического альянса не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны без риска быть полностью уничтоженными.

«Если говорить о ближайших конкурентах, то стоит начать с Китая, где довольно много аналогов «Искандера», но вот по качеству исполнения и характеристикам они серьезно уступают. У США ближе всего MGM-140 ATACMS, но дело в том, что они его практически не используют. Пентагон делает ставку на несколько другие способы доставки — авиация или крылатые ракеты. Так что определенная уникальность нашего «Искандера» есть. Я думаю, что многие страны, в том числе и Иран, в будущем будут пытаться создавать нечто подобное», — заключил Пономаренко.

Напомним, ОТРК «Искандер-М» предназначен для уничтожения таких целей вероятного противника, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.