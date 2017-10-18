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Россия
Авиабилеты для жителей регионов РФ предложили частично субсидировать государством
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    Авиабилеты для жителей регионов РФ предложили частично субсидировать государством

    13:51  18 Октября 2017
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    Авиабилеты для жителей регионов РФ предложили частично субсидировать государством

    Москва, 18 октября. Депутат Федот Тумусов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий частично субсидировать государством внутрирегиональные авиаперелеты из регионов России.

    Парламентарий предложил внести поправки в федеральный бюджет и закон «О государственном регулировании развития авиации». Если документ получит одобрение, жители крупные регионов России получат возможность летать по сниженной цене, которая может составить часть полной стоимости. Оставшуюся сумму авиакомпания получит от государства.

    Автор инициативы считает, что субсидии должны выделяться на авиаперевозки только внутри тех регионов, где стоимость билетов превышает возможности жителей. К таковым депутат отнес в том числе Якутию и Красноярский край.

    «Якутия — это 1/5 часть страны. Из ее столицы Якутска до крайнего северо-восточного райцентра Черского примерно четыре часа лета, а цена билета на самолет может достигать 40 тысяч рублей. Люди же там зарабатывают примерно 30 тысяч рублей. В то же время из Якутска в Москву лететь дольше, шесть часов, а билет стоит гораздо меньше — примерно 15 тысяч рублей», — пояснил Тумусов.

    Парламентарий уверен, что субсидирование также поможет малым авиакомпаниям, выполняющих внутрирегиональные перелеты, а также будет способствовать развитию внутреннего туризма, сообщает «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #субсидии #регионы #перелет
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