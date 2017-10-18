«Некрасивый и незадачливый» китаец наладил бизнес по поиску украинских жен

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Харьков, 18 октября. Китайский предприниматель Мэй Айсы (Mei Aisi), который переехал жить на Украину 16 лет назад, создал международный клуб знакомств Ulove с «прекрасными» жительницами Европы. Об этом пишет The Daily Mail.

По данным британского издания, главным образом знакомства предлагались с гражданками Украины.

Мужчина переехал в Харьков после того, как не сумел поступить ни в один из китайских вузов.

На сегодняшний день 35-летний мужчина женат на 23-летней Дарье, которая является оперной певицей. Идея основать клуб знакомств ему пришла в голову после того, как «приятели активно интересовались, каким образом можно найти такую же красивую жену», отметил он.

«Китайцы не могут поверить, что такой некрасивый и незадачливый в плане учебы человек как я, смог заполучить столь прекрасную супругу», — рассказал предприниматель.

Однако Айсы уверен, что именно китайские мужчины — лучшие супруги, если их сравнивать с гражданами Украины, поскольку последние «шовинистически относятся к женщинам, злоупотребляют алкоголем и бьют своих возлюбленных».

При этом китайцы точно знают, как необходимо оберегать свои семьи, а Украина для них является реальным раем с красавицами, подчеркнул Айсы.