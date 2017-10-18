Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Уложенный в лужи асфальт на Ольгинском мосту в Пскове будет заменен
Украина
«Некрасивый и незадачливый» китаец наладил бизнес по поиску украинских жен
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Некрасивый и незадачливый» китаец наладил бизнес по поиску украинских жен

    13:23  18 Октября 2017
    57

    «Некрасивый и незадачливый» китаец наладил бизнес по поиску украинских жен

    Харьков, 18 октября. Китайский предприниматель Мэй Айсы (Mei Aisi), который переехал жить на Украину 16 лет назад, создал международный клуб знакомств Ulove с «прекрасными» жительницами Европы. Об этом пишет The Daily Mail.

    По данным британского издания, главным образом знакомства предлагались с гражданками Украины. 

    Мужчина переехал в Харьков после того, как не сумел поступить ни в один из китайских вузов.

    На сегодняшний день 35-летний мужчина женат на 23-летней Дарье, которая является оперной певицей. Идея основать клуб знакомств ему пришла в голову после того, как «приятели активно интересовались, каким образом можно найти такую же красивую жену», отметил он. 

    «Некрасивый и незадачливый» китаец наладил бизнес по поиску украинских жен

    «Китайцы не могут поверить, что такой некрасивый и незадачливый в плане учебы человек как я, смог заполучить столь прекрасную супругу», — рассказал предприниматель.

    Однако Айсы уверен, что именно китайские мужчины — лучшие супруги, если их сравнивать с гражданами Украины, поскольку последние «шовинистически относятся к женщинам, злоупотребляют алкоголем и бьют своих возлюбленных». 

    При этом китайцы точно знают, как необходимо оберегать свои семьи, а Украина для них является реальным раем с красавицами, подчеркнул Айсы.

    Автор: Дана Балан
    #украина #китай #семья #клуб знакомств
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19 18 Октября 2017 1183

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017
        27838

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        20463

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81224

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67884
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        40
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        1183
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        17760
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        1580