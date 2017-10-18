Депутат Госдумы, которого никто не поздравляет с днем рождения, пожаловался Володину

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Москва, 18 октября. Депутат Николай Харитонов пожаловался спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину на то, что за все время работы в палате его публично ни разу не поздравляли с днем рождения.

В начале пленарного заседания в Госдуме спикер традиционно перечисляет именинников текущего дня, после чего парламентарии поздравляют их аплодисментами.

Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов после очередного поздравления пожаловался Володину, что его день рождения, 30 октября, совпадает с выездной неделей, и он никогда не получает публичных поздравлений от коллег.

«Уважаемый Вячеслав Викторович, я голубой завистью завидую всем тем, кого вы поздравляете. Почему? Я 27 лет в парламенте, у меня день рождения 30 октября, и всегда выездная неделя. За 27 лет никто публично меня не поздравил», - цитирует Харитонова ТАСС.

Володин с улыбкой пообещал «исправить ошибку» и призвал коллег позвонить Харитонову в день его рождения, а также отметил, что лучший подарок для депутата - это то, что он уже 27 лет встречает день рождения как депутат Госдумы.

Последняя неделя каждого месяца в соответствии с регламентом Госдумы является региональной, когда депутаты уезжают в субъекты, которые представляют в нижней палате.