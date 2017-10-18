Житель Москвы сдал полиции сына, убившего мужчину на детской площадке

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Москва, 18 октября. 23-летний мужчина напал с ножом на оппонента после ссоры на детской площадке в Митино. От полученных травм пострадавший скончался.

Инцидент произошел в ночь на 17 октября. О преступлении в полицию сообщил отец убийцы. Молодой человек, вернувшийся домой в крови, сам признался ему в произошедшем.

Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили на детской площадке труп 25-летнего мужчины азиатской внешности с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба ведомства.

Нападавший молодой человек задержан. Следователи проверяют, был ли он причастен к аналогичным преступлениям ранее.