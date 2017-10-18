Более тысячи человек пришли проститься с актером Дмитрием Марьяновым

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Москва, 18 октября. Более тысячи человек простились с российским актером Дмитрием Марьяновым в московском Доме кино, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

После завершения церемонии прощания актера похоронят на Химкинском кладбище.

В данный момент гроб с телом 48-летнего актера установлен в фойе Большого зала Дома кино, так как в самом зале сейчас идет ремонт.

Проститься с Марьяновым пришло множество известных российских артистов, среди которых Марат Башаров, Дмитрий Певцов, Алексей Кортнев, Алена Яковлева, Татьяна и Ольга Арнтгольц, Алексей Чадов, Александр Стриженов и многие другие.

«Когда узнал о трагедии из СМИ, не поверил. Только когда связался с семьей, понял, что это действительно так. Он был настолько физически здоров, настолько оптимистичен, что нельзя было поверить в то, что такое может случиться», — рассказал ТАСС пришедший на прощание с Марьяновым актер Эммануил Виторган.

Ранее сообщалось, что возле московского Дома кино скопилась очередь из желающих в последний раз увидеть российского актера. Пользователи социальных сетей также не смогли остаться равнодушными к трагической кончине Марьянова.