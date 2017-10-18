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Общество
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Украина
Киев разорвал соглашение с Москвой о предприятиях, выпускающих военную продукцию
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    Киев разорвал соглашение с Москвой о предприятиях, выпускающих военную продукцию

    13:03  18 Октября 2017
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    Киев разорвал соглашение с Москвой о предприятиях, выпускающих военную продукцию

    Киев, 18 октября. Киевский кабмин в одностороннем порядке объявил о прекращении соглашения с Россией о сохранении специализации предприятий, которые занимаются выпуском продукции военно-технического назначения. Это решение было принято в ходе заседания правительства Украины в среду.

    Соглашение между Киевом и Москвой действовало с 2005 года. В его рамках обе стороны ради сохранения технологических цепочек производства обязались способствовать сохранению промышленной и научно-технической специализации предприятий и организаций, которые выпускают продукцию и оказывают услуги военного назначения, а кроме того — осуществляют поставки необходимых для производства материалов, полуфабрикатов и комплектующих. Кроме того, в рамках соглашения предполагалось, что подобные материалы не могут быть проданы или переданы третьей стороне.

    Киев разорвал соглашение с Москвой о предприятиях, выпускающих военную продукцию

    Напомним, ранее стало известно, что военно-промышленный комплекс Украины в состоянии удовлетворить не более чем 40% потребностей украинской армии — в результате, как сообщил депутат Рады Дмитрий Тымчук, украинские военные, несмотря на запреты, вынуждены закупать многие необходимые материалы в РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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