Киев разорвал соглашение с Москвой о предприятиях, выпускающих военную продукцию

В Избранное

Киев, 18 октября. Киевский кабмин в одностороннем порядке объявил о прекращении соглашения с Россией о сохранении специализации предприятий, которые занимаются выпуском продукции военно-технического назначения. Это решение было принято в ходе заседания правительства Украины в среду.

Соглашение между Киевом и Москвой действовало с 2005 года. В его рамках обе стороны ради сохранения технологических цепочек производства обязались способствовать сохранению промышленной и научно-технической специализации предприятий и организаций, которые выпускают продукцию и оказывают услуги военного назначения, а кроме того — осуществляют поставки необходимых для производства материалов, полуфабрикатов и комплектующих. Кроме того, в рамках соглашения предполагалось, что подобные материалы не могут быть проданы или переданы третьей стороне.

Напомним, ранее стало известно, что военно-промышленный комплекс Украины в состоянии удовлетворить не более чем 40% потребностей украинской армии — в результате, как сообщил депутат Рады Дмитрий Тымчук, украинские военные, несмотря на запреты, вынуждены закупать многие необходимые материалы в РФ.