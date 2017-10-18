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Шейнин, оказавшись в базе «Миротворца», осмеял авторов сайта в прямом эфире
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    Шейнин, оказавшись в базе «Миротворца», осмеял авторов сайта в прямом эфире

    13:07  18 Октября 2017
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    Российский ведущий, оказавшийся в базе «Миротворца», осмеял авторов сайта в прямом эфире

    Российский ведущий и журналист Артем Шейнин, оказавшийся накануне в базе скандального известного сайта «Миротворец», высмеял авторов портала в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

     «Авторы этого сайта пишут, что я сознательно нарушил государственные границы Украины с целью проникновения в «оккупированный» Россией Крым. Дело даже не в том, что я в Крыму не был. Дело в том, что я уже неоднократно в эфире этой программы говорил, что у меня есть мечта въехать в Крым на автомобиле по мосту. И я это сделаю», — сказал Артем Шейнин

    Также Шейнин иронично отметил, что ему было даже несколько неловко, поскольку многие его коллеги уже находились в базе «Миротворца», а он до сих пор — нет.

    Журналист, публицист, писатель Михаил Шахназаров в ходе дискуссии напомнил, что некоторые граждане Украины, чьи личные данные были на портале, были убиты. По словам Шахназарова, за убийствами стояли «отморозки».

    Украинская журналистка Янина Соколовская в свою очередь заявила, что идеи, которые проповедует «Миротворец», не пользуются популярностью в обществе. По ее словам, такие радикальные настроения разделяют только 2% населения. По ее мнению, обращать внимания на существование подобного рода базы данных не стоит.

    «Собака лает, караван идет», — заключила Соколовская.

    Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которые по мнению авторов «Миротворца» являются «изменниками родины». 

    Автор: Михаил Блинов
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