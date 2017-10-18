Посол Турции назвал цели военной операции Анкары в Идлибе

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Москва, 18 октября. Турецкий посол в России Хюссейн Дириоз сообщил, что целью операции Турции в районе сирийского Идлиба является политическое урегулирование кризиса в Арабской республике и обеспечение режима прекращения огня.

«Недавно нами был выставлен там (в Идлибе) наблюдательный пункт, и мы продолжаем эту работу, направленную на обеспечение режима перекрещения огня и обеспечение политического урегулирования», — сказал Дириоз в интервью журналистам.

Ранее боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 без сопротивления отдали авиабазу «Тафтназ» военнослужащим Турции и протурецким боевикам.

Напомним, что 9 октября Генштаб Вооруженных сил Турции объявил о начале операции в сирийском Идлибе. Военные вошли на территорию САР и провели разведку для обустройства наблюдательных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.