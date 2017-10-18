В ЦИК РФ рассказали, почему бюллетени к выборам-2018 будет невозможно подделать

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Москва, 18 октября. Избирательные бюллетени на президентских выборах в будущем году нельзя будет подделать, поскольку на них есть специальная марка с высокой степенью защиты. Об этом в среду сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, это «не обычная марка, а изготовленная с использованием двух видов печати и уникального защищенного металлизированного элемента».

Булаев подчеркнул, что желающие сделать такого рода марку должны будут потратить на это огромные средства, передает РИА Новости.

«На самом деле, эти марки имеют очень высокую степень защиты. Кроме этого, когда марка наклеивается на бюллетень, еще ставятся подписи членов участковых избирательных комиссий и печать участковой комиссии», — объяснил он.

Такие меры, по словам Булаева, позволят гарантировать, что данные бюллетени нельзя будет фальсифицировать ни в каких условиях.