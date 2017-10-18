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Общество
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Россия
В ЦИК РФ рассказали, почему бюллетени к выборам-2018 будет невозможно подделать
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    В ЦИК РФ рассказали, почему бюллетени к выборам-2018 будет невозможно подделать

    12:44  18 Октября 2017
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    В ЦИК РФ рассказали, почему бюллетени к выборам-2018 будет невозможно подделать

    Москва, 18 октября. Избирательные бюллетени на президентских выборах в будущем году нельзя будет подделать, поскольку на них есть специальная марка с высокой степенью защиты. Об этом в среду сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. 

    По его словам, это «не обычная марка, а изготовленная с использованием двух видов печати и уникального защищенного металлизированного элемента».

    Булаев подчеркнул, что желающие сделать такого рода марку должны будут потратить на это огромные средства, передает РИА Новости.

    «На самом деле, эти марки имеют очень высокую степень защиты. Кроме этого, когда марка наклеивается на бюллетень, еще ставятся подписи членов участковых избирательных комиссий и печать участковой комиссии», — объяснил он.

    В ЦИК РФ рассказали, почему бюллетени к выборам-2018 будет невозможно подделать

    Такие меры, по словам Булаева, позволят гарантировать, что данные бюллетени нельзя будет фальсифицировать ни в каких условиях.

    «И снять с него копию и использовать тоже практически невозможно», — подытожил Булаев.

    Автор: Дана Балан
    #россия #цик #выборы-2018 #бюллетени #булаев
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