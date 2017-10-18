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Общество
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Украина
Савченко об организаторах митинга в Киеве: Хотят попасть к «провластному корыту»
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    Савченко об организаторах митинга в Киеве: Хотят попасть к «провластному корыту»

    12:41  18 Октября 2017
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    Савченко об организаторах митинга в Киеве: Хотят попасть к «провластному корыту»

    Киев, 18 октября. Украинский депутат Надежда Савченко назвала «бестолковыми» требования участников акции протеста в центре Киева. По ее словам, организаторы митинга хотят «скинуть нынешнюю власть» и попасть к «провластному корыту».

    «Политики, которые выводили людей дали им наживку, при этом если бы люди думали, они бы поняли, что это абсолютно бестолковые требования. Они не изменят ничего к лучшему, но людям нужно было дать какой-то лозунг», — заявила депутат в эфире украинского телеканала «112 Украина».

    Савченко также добавила, что украинцы хотят протестовать и «изменить абсолютно все». Однако они не знают, как это сделать.

    Если даже киевская власть примет три новых закона, ничего в стране в целом не изменится, считает бывшая военнослужащая.

    Савченко об организаторах митинга в Киеве: Хотят попасть к «провластному корыту»

    Савченко убеждена, что организаторы акции протеста в Киеве манипулируют людьми с целью «скинуть нынешнюю власть и попасть к провластному корыту».

    Напомним, что во вторник несколько тысяч человек собрались возле здания Верховной рады в Киеве. Среди активистов были сторонники бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, а также представители партий «Самопомощь», «Батькивщина» и других. Все собравшиеся потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство на Украине.

    Автор: Дима Оленин
    #украина #савченко
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