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Сирия новости 18 октября 16.30: 23 человека погибли под ударами США, генерал САА Иссам Захреддин погиб в Дейр эз-Зоре
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    Сирия новости 18 октября 16.30: 23 человека погибли под ударами США, генерал САА Иссам Захреддин погиб в Дейр эз-Зоре

    16:30  18 Октября 2017
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    23 человека погибли под ударами США

    Сирия, 18 октября. Как минимум 23 мирных жителя погибли под ударами коалиции США в Абу Кемале. В Дейр эз-Зоре погиб генерал армии САР Иссам Захреддин. Губернатор провинции Киркук в Ираке отправлен в отставку иракским правительством, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: наносят авиаудары по военным объектам ИГ1 к востоку от Идлиба.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ракетные обстрелы позиций боевиков на северо-востоке Дамаска; продолжают перестрелки с радикалами «Ан-Нусры»*** на юге города Даръа; потеряли генерала САА Иссама Захреддина северо-восточнее Дейр эз-Зора.

    «Исламское государство»: заявляет, что террористы ликвидировали бронетранспортер САА к юго-востоку от города Меядин в Дейр эз-Зоре.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС САР вблизи города Бейт Джинн в Западной Гуте Дамаска; утверждает, что боевики уничтожили ЗСУ САА в западной части Дамаска; обстреляла деревню Мхарде севернее Хамы.

    Международная коалиция: продолжила проводить бомбардировки в городе Абу Кемаль близ сирийско-иракской границы, погибли 23 мирных жителя.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В районе Западной Гуты Дамаска вновь отмечаются вооруженные стычки между правительственными силами и боевиками террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». По информации агентства новостей Smart News Agency, вертолеты ВВС Сирии наносят авиаудары по опорным пунктам исламистов вооруженной оппозиции на окраине города Бейт Джинн. Оппозиционное информагентство Shahba Press утверждает, что отрядам «Ан-Нусры» в результате ответных ударов удалось уничтожить зенитную самоходную установку (ЗСУ) Сирийской арабской армии (САА) в районе высоты Хина. Однако подтверждения данные сведения пока не получили.

    Тем временем 4-я дивизия войск САР продолжает вести ракетные обстрелы позиций радикалов «Файлак Ар-Рахман» в квартале Айн-Тарма на северо-востоке столицы, сообщает новостное агентство Syrian Coalition.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», заявляет, что в ходе ожесточенных боев, которые разворачивались между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»1 юго-восточнее города Меядин, был уничтожен бронетранспортер САА. Тем не менее официально данная информация подтверждена не была. Напомним, накануне правительственные подразделения переправились через Евфрат и освободили населенный пункт Дибан, тогда как террористы ИГ покинули данные территории под авиаударами российских ВКС.

    Тем временем число погибших жителей в результате бомбардировки западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в городе Абу Кемаль возросло до 23 человек. Об этом сообщает Twitter-канал (NRVR11). Ранее поступали сведения о восьми убитых. Коалиционные военные самолеты активизировали боевые действия в регионе после освобождения города Ракка. Нефтегазовые поля, которыми богата провинция, представляют для Вашингтона значительный интерес.

    В населенные пункты Харабеш, Аль-Тахтух и Аль-Джафра прибыл конвой с гуманитарной помощью от Ирана. Как передает информационный портал Damascus Now, в составе гумконвоя находились четыре грузовика с продовольствием и канцелярскими принадлежностями для сирийских школ.

    Стало известно, что генерал Сирийской арабской армии (САА) Иссам Захреддин погиб в результате взрыва недалеко от населенного пункта Хувейджат Сакр. По словам военного источника информагентства Al Masdar News, его автомобиль подорвался на мине, установленной террористами ИГИЛ1.  Захреддин являлся командиром 104-й воздушно-десантной бригады САА, которая на протяжении трех лет находилась в осаде в Дейр эз-Зоре и оказывала сопротивление ИГИЛовцам. На момент смерти генералу было 56 лет.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    На юге города Даръа продолжаются перестрелки между войсками Башара Асада и отрядами террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам». Как сообщает на своей странице в сети Twitter (SRNN2011) военный источник, части Сирийской арабской армии (САА) наносят артиллерийские удары по опорным пунктам  боевиков в квартале Даръа Аль-Балад. Несмотря на то, что в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда с 9 июля этого года после переговоров между президентами РФ и США вступил в силу режим тишины, бои с «Ан-Нусрой» не прекращаются.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по укрепленным пунктам боевиков в деревне Ат-Таманиа в южной части провинции, передает военный источник в социальной сети Twitter (islamnedaa3). Между тем российские военные самолеты проводят боевые вылеты в районах дислокации исламистов антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» к востоку от административного центра региона — в окрестностях населенных пунктов Синджар и Абу Зухур. Об этом сообщает агентство новостей Shahba Press. Напомним, в Идлибе, как в одной из зон деэскалации, действует режим прекращения огня между силами «умеренной оппозиции» и Сирийской арабской армией (САА). Тем не менее на группировку «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, не желающую идти на какие бы то ни было мирные переговоры с командованием армии Башара Асада, режим тишины не распространяется.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Новостной портал Damascus Now сообщает о том, что боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам» обстреляли деревню Мхарде, расположенную к северу от столицы провинции. Правительственная армия, в свою очередь, продолжает открывать артиллерийский огонь по укрепленным районам радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1 вблизи  населенного пункта Айдун, передает агентство новостей Shahba Press, подконтрольное вооруженной оппозиции. Никакой информации о потерях сторон в живой силе и военной технике пока не поступало.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Военный источник в соцсети Twitter (AlkhaleejOnline) передает, что правительство Ирака отстранило губернатора провинции Киркук. Таким образом, регион полностью перешел под контроль иракских вооруженных сил и проправительственных ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби». Кроме того, части иракской армии заняли военную базу «К-1», авиабазу, а также несколько нефтяных месторождений, передает информационный портал Al Masdar News. Ранее сообщалось о том, что курдские силы пешмерга оставили территории провинции после нескольких вооруженных столкновений с военнослужащими армии Республики Ирак.

    Напомним, накануне пешмерга также покинула территории на сирийско-иракской границе. Иракские подразделения взяли под свой контроль город Синджар и район Рабиа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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