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Общество
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Украина
«Майдан Саакашвили» напугал киевлян: активисты поселились в палаточном городке без биотуалетов
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    «Майдан Саакашвили» напугал киевлян: активисты поселились в палаточном городке без биотуалетов

    12:54  18 Октября 2017
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    «Майдан Саакашвили» напугал киевлян: активисты поселились в палаточном городке без биотуалетов

    Киев, 18 октября. Жители Киева напуганы ситуацией в центре города, где накануне разбили палаточный городок у Верховной рады участники митинга. По их словам, нескольким сотням активистов привезли палатки, однако забыли привезти биотуалеты.

    «Тут у нас непонятно что с этим майданом, — комментирует в соцсетях ситуацию один из пользователей. — Пока что весь центр загадили, потому что палаткам биотуалеты не подвезли».

    «Майдан Саакашвили» напугал киевлян: активисты поселились в палаточном городке без биотуалетов

    «Вот что меня реально беспокоит, так это то, что палатки в Мариинский парк на 1000 человек завезли, а биотуалеты — нет», — жалуются жители Киева.

    Напомним, накануне радикалы партий «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», «Свобода», «Батькивщина», «Самопомощь», а также партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» собрались на митинг у Верховной рады, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

    Участники митинга разбили у здания Рады палаточный городок, заявляя, что не покинут его, пока их требования не выполнят.

    «Майдан Саакашвили» напугал киевлян: активисты поселились в палаточном городке без биотуалетов

    Автор: Катерина Михайлиди
    #киев #рада #палаточный городок
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