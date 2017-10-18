«Майдан Саакашвили» напугал киевлян: активисты поселились в палаточном городке без биотуалетов

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Киев, 18 октября. Жители Киева напуганы ситуацией в центре города, где накануне разбили палаточный городок у Верховной рады участники митинга. По их словам, нескольким сотням активистов привезли палатки, однако забыли привезти биотуалеты.

«Тут у нас непонятно что с этим майданом, — комментирует в соцсетях ситуацию один из пользователей. — Пока что весь центр загадили, потому что палаткам биотуалеты не подвезли».

«Вот что меня реально беспокоит, так это то, что палатки в Мариинский парк на 1000 человек завезли, а биотуалеты — нет», — жалуются жители Киева.

Напомним, накануне радикалы партий «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», «Свобода», «Батькивщина», «Самопомощь», а также партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» собрались на митинг у Верховной рады, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

Участники митинга разбили у здания Рады палаточный городок, заявляя, что не покинут его, пока их требования не выполнят.