Чума на оба ваших дома: почему в Киеве так вяло стартует очередной «майдан»

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Украинские правоохранители не будут препятствовать проведению массовой акции протеста в Киеве. Такую позицию генеральной прокуратуры Украины озвучил вечером во вторник ее руководитель Юрий Луценко. Тем не менее, двое сотрудников полиции получили ранения минувшей ночью при столкновениях сил правопорядка с участниками митингов в центре Киева, еще четверо человек, включая одного полицейского, пострадали во время столкновений днем во вторник.

Напомним, 17 октября несколько тысяч человек начали акцию протеста возле Верховной Рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Галстук на знамени

Объявленной акции протеста украинской оппозиции в Киеве ждали больше месяца. Такое развитие политического сюжета на Украине стало возможным после того, как «беглый грузин» и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили 10 сентября 2017 года пересек государственную границу Польши и Украины.

Впрочем, конфликт между Саакашвили и Петром Порошенко стал очевиден и того раньше. Скандал с лишением Саакашвили украинского гражданства проявился еще 26 июля, когда на сайте украинского президента появился специальный указ, сделавший опального экс-губернатора лицом без гражданства.

С другой стороны, личное противостояние Саакашвили и Порошенко так бы и оставалось мелким сюжетом на обочине украинской политики, если бы не стремительно ухудшающаяся политическая и социальная ситуация в стране. Рост тарифов ЖКХ, крайне непопулярные пенсионная и образовательная реформа, падение экономики, продолжающаяся коррупция во всех эшелонах власти, формирование нового круга «друзей президента», недовольство бесконечной и бесцельной войной в Донбассе — все это послужило питательной средой для протеста. Ну а фигура Саакашвили оказалась не более чем удобным знаменем для таких выступлений.

Весьма показательна и реакция официальных украинских силовиков на законное/незаконное пересечение границы «лицом без гражданства». Фактически, все службы, которые призваны отвечать за соблюдение законности в данном вопросе, — погранслужба Украины, генеральная прокуратура, СБУ и полиция — максимально дистанцировались от происходящего, предпочитая пространные заявления и комментарии реальным действиям.

Зрада или перемога?

Такая разобщенность украинской государственной машины является прямым следствием событий 2014 года. Получив властный мандат из рук праворадикалов и поставив украинские органы правопорядка в положение если не преступников, то подозреваемых, киевский режим потерял их безусловную поддержку.

И если в случае так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе скрипучая машина украинских силовых ведомств хоть как-то может обеспечивать проекцию этой силы в реальный мир (хотя это в основном и выливается в обстрелы мирного населения), то в случае массовых выступлений под формально проукраинскими лозунгами эта машина ожидаемо пасует.

В силу этого вчерашняя акция 5 тысяч сторонников партий «Батькивщина», «Самопомощь», «Гражданская позиция», «5.10», «Демократический альянс», «Рух новых сил» и поддержавших их ультраправых из «Свободы», «Национального корпуса» и территориального батальона «Донбасс» прошла при минимальном противодействии правоохранителей.

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При этом лозунги протестующих были прямо направлены против действующей украинской власти. Митингующие, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, немедленных перевыборов нынешнего состава Верховной Рады и создания прозрачного антикоррупционного суда. Кроме того, Михаил Саакашвили потребовал от президента Порошенко немедленного ухода в отставку.

Пока что итогом выступлений стали 60 палаток, которые были установлены в виде импровизированного «зародыша нового майдана» возле стен парламента. Но, тем не менее, протест не заглох — организаторы выступлений собираются продолжить акцию протеста уже 19 октября.

А майданы будут?

Вопрос о «новом майдане» снедает Украину вот уже четвертый год. Скоро она отметит очередную годовщину начала «Евромайдана» 2013 года, который привел страну к тяжелейшему кризису. При этом цели «Евромайдана» так и остались в качестве несбыточной мечты: евроассоциация не привела к росту украинской экономики, требование «честной власти» вылилось лишь в новые коррупционные скандалы, а небрежение в национальном вопросе обусловило неизбежную утрату территорий на юге и востоке Украины.

С другой стороны, все прочие попытки организации мирных протестов за прошедшие четыре года оказались безуспешны. Киевская власть старалась максимально полно использовать накачанный пропагандой образ врага, на роль которого были назначены Россия и ее бесчисленные «агенты» на территории Украины. В качестве последних назначался любой несогласный с политикой Киева.

Пока что массовых выступлений в Киеве не получилось и у Саакашвили и поддержавших его оппозиционеров помельче. Нынешний протест, хоть и имеет объективную природу, пока что слишком слаб, а внешних сил, которые его согласились бы финансировать, как во времена «Евромайдана» или «Оранжевой революции» 2004 года, пока не просматривается.

Конечно, основной целью протестов является не абстрактная «борьба с коррупцией» и даже не отмена депутатской неприкосновенности. Лидеры оппозиции надеются на то, что им удастся продавить внеочередные выборы в Верховную Раду. Нынешний ее созыв давно превратился в «политический могильник»: социологические опросы показывают, что на внеочередных выборах в Раду не пройдет «Народный фронт», а «Блок Петра Порошенко» и «Оппозиционный блок» (бывшие «регионалы») однозначно потеряют депутатские места.

Таким образом, оппозиция в лица «Батькивщины», «Самопомощи» и массы праворадикальных партий может выбить из-под Порошенко существующую законодательную «подпорку» в виде Рады с ее зомби-депутатами. Тем не менее, президент, эксплуатируя естественное желание нынешнего созыва парламента оставаться у руля как можно дольше, вполне может рассчитывать на то, что депутаты станут еще более ручными и управляемыми.

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Еще одним дестабилизирующим фактором является сама киевская «улица», которую активно раскачивают обе стороны. При этом у Порошенко нет и не может быть существенной митинговой поддержки, и он вынужден в противостоянии с оппозицией и поддерживающей ее «предмайданной» толпой опираться исключительно на штыки, причем штыки недружественного ему министра внутренних дел Арсена Авакова. Пока что ситуацию спасает лишь то, что сам Аваков тоже имеет личные счеты к Саакашвили и в силу этого выказывает общую лояльность президенту. Что, однако, не помешало ему практически полностью устранится от преследования «лица без гражданства».

И все же главным фактором здесь остается весьма низкая поддержка населением как действующей киевской власти, так и украинской оппозиции. Фраза «чума на оба ваших дома» как нельзя лучше подходит для описания текущего момента. Вкупе с пассивностью силовиков это и создает столь вялую картину протеста.

Поэтому, скорее всего, зимние майданы в этом году Украине не грозят. Мы в очередной раз увидим лишь бессмысленный политический торг на остывающем трупе соседней страны.