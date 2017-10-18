Москва прощается с Дмитрием Марьяновым, очередь выстроилась у Дома кино

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Москва, 18 октября. Прощание с российским актером Дмитрием Марьяновым началось в московском Доме кино. Возле здания выстроилась большая очередь артистов с цветами, среди которых Алексей Кортнев, Александр Домогаров, Дмитрий Певцов, Иван Стебунов, Татьяна и Ольга Арнтгольц и другие.

Сейчас гроб с телом 48-летнего актера установлен в фойе Дома кино. Похороны Дмитрия Марьянова пройдут на Химкинском кладбище.

Напомним, что актер скончался в воскресенье во время отдыха с друзьями на даче в Подмосковье. По словам знакомых Марьянова, актер весь день жаловался на боли в ноге и спине. В какой-то момент он потерял сознание. В бессознательном состоянии Марьянова повезли в больницу, однако мужчина скончался по дороге. По предварительным данным, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.

Дмитрий Марьянов получил широкую известность после выхода фильмов «День радио», «Выше радуги», Дорогая Елена Сергеевна», передает «Утро.ру».