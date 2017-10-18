Вот потому Янукович и не рвался в Европу: украинцы обвинили власти в развале страны под присмотром ЕС

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Киев, 18 октября. Украинский депутат Олег Ляшко, возглавляющий Радикальную партию, раскритиковал действующие власти и Евросоюз за неудовлетворительное состояние экономики Украины. Пользователи Сети отреагировали на заявление парламентария, отметив, что Киев «сам развалил страну, теперь ищет крайних».

Депутат Рады Олег Ляшко считает, что политика Евросоюза в отношении Украины привела к экономическому кризису в его стране. Действия Брюсселя сильно ударил по украинскому сельскому хозяйству, промышленности, металлургии.

«Евросоюз вводит пошлины на нашу металлургическую продукцию, вытесняет наши рабочие места с рынка Евросоюза, металлурги украинские остаются без работы – все молчат!» — сказал депутат.

В Сети активно комментируют заявление Ляшко, напоминая, что не нужно искать крайних, когда в развале страны участвовали сами власти.

«А четыре года назад вы чем думали? Из вашего стада только Азаров вник в суть ассоциации. Он вам именно это и объяснял», — написал Виктор Пуня.

Многие отмечают, что проблема Украины — это потворство Западу, ведь очевидно, что европейским странам не нужны конкуренты.

«Европе совсем не нужна сильная, как в экономическом, так и в военном плане Украина. Бизнес и ничего личного», — считает Иван Иванов.

Некоторые видят политическую недальновидность Киева, другие подчеркивают намеренность действий властей по дестабилизации экономической обстановки в стране.

«Вот поэтому Янукович и не торопился в Европу — что не всё там мёдом намазано! Ваша роль — развалить предприятия Украины и ехать батрачить в Европу! Так всё и было задумано! Зачем европейскому Airbus украинский конкурент — концерн Антонова?» — подчеркнул Андрей Попов.

Не нужно искать крайних, считает другой пользователь, в противном случае стоит начинать с себя — читать все официальные документы, подписанные Киевом.

«Сами развалили и теперь ищут крайних. Кстати, для заметки майдановцам, что скакали — соглашение читать надо было. Там и было все сказано. Не зря Янукович не хотел в ЕС», — отметил Валерий Николаенко.

Вспоминая Николая Гоголя и его «Тараса Бульбу», пользователь Альберт К. намекнул, что не стоило доверять Европе, но пожелал Киеву прозреть окончательно.