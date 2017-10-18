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Украина
Украинская полиция назвала причину штурма палаточного городка у стен Рады
Украина
Вот потому Янукович и не рвался в Европу: украинцы обвинили власти в развале страны под присмотром ЕС
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    Вот потому Янукович и не рвался в Европу: украинцы обвинили власти в развале страны под присмотром ЕС

    18:33  18 Октября 2017
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    "Бизнес и ничего личного": Пользователи соцсетей объяснили Ляшко развал на Украине

    Киев, 18 октября. Украинский депутат Олег Ляшко, возглавляющий Радикальную партию, раскритиковал действующие власти и Евросоюз за неудовлетворительное состояние экономики Украины. Пользователи Сети отреагировали на заявление парламентария, отметив, что Киев «сам развалил страну, теперь ищет крайних». 

    Депутат Рады Олег Ляшко считает, что политика Евросоюза в отношении Украины привела к экономическому кризису в его стране. Действия Брюсселя сильно ударил по украинскому сельскому хозяйству, промышленности, металлургии.

    «Евросоюз вводит пошлины на нашу металлургическую продукцию, вытесняет наши рабочие места с рынка Евросоюза, металлурги украинские остаются без работы – все молчат!» — сказал депутат.

    В Сети активно комментируют заявление Ляшко, напоминая, что не нужно искать крайних, когда в развале страны участвовали сами власти. 

    «А четыре года назад вы чем думали? Из вашего стада только Азаров вник в суть ассоциации. Он вам именно это и объяснял», — написал Виктор Пуня.

    "Бизнес и ничего личного": Пользователи соцсетей объяснили Ляшко развал на Украине

    Многие отмечают, что проблема Украины — это потворство Западу, ведь очевидно, что европейским странам не нужны конкуренты.

    «Европе совсем не нужна сильная, как в экономическом, так и в военном плане Украина. Бизнес и ничего личного», — считает Иван Иванов.

    Некоторые видят политическую недальновидность Киева, другие подчеркивают намеренность действий властей по дестабилизации экономической обстановки в стране. 

    "Бизнес и ничего личного": Пользователи соцсетей объяснили Ляшко развал на Украине

    «Вот поэтому Янукович и не торопился в Европу — что не всё там мёдом намазано! Ваша роль — развалить предприятия Украины и ехать батрачить в Европу! Так всё и было задумано! Зачем европейскому Airbus украинский конкурент — концерн Антонова?» — подчеркнул Андрей Попов.

    Не нужно искать крайних, считает другой пользователь, в противном случае стоит начинать с себя — читать все официальные документы, подписанные Киевом. 

    «Сами развалили и теперь ищут крайних. Кстати, для заметки майдановцам, что скакали — соглашение читать надо было. Там и было все сказано. Не зря Янукович не хотел в ЕС», — отметил Валерий Николаенко.

    Вспоминая Николая Гоголя и его «Тараса Бульбу», пользователь Альберт К. намекнул, что не стоило доверять Европе, но пожелал Киеву прозреть окончательно.

    «Ну что, помогли тебе твои ляхи, сынку…?» Такое ощущение, что они никогда ничего не читали, даже родную классику… Если никакой опыт и узловые точки нашей истории их ни чему не учат, ну что с них взять? А пока — пусть прозревают дальше», — написал Альберт К.

    "Бизнес и ничего личного": Пользователи соцсетей объяснили Ляшко развал на Украине

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #киев #украина #ес #ляшков
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