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Общество
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Украина
Азаров сравнил «Михомайдан» с беспорядками 2014 года
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    Азаров сравнил «Михомайдан» с беспорядками 2014 года

    12:34  18 Октября 2017
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    Азаров назвал «Михомайдан» имитацией политической деятельности

    Киев, 18 октября. Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал акцию протеста в Киеве и сравнил ее с беспорядками 2014 года.

    На своей странице в Facebook Азаров назвал «Михомайдан» имитацией политической деятельности, подчеркнул, что акция развивается по стандартному сценарию и ситуацию на Украине не изменит.

    «Ни к чему это не приведёт. Всё как обычно: какой-то депутат плюнул судье в лицо, Парасюк пнул Гелетея, в центре Киева угнали «мерседес» с пистолетами от партии Ляшко, Гончаренко забросали яйцами — вот что происходит», — написал он.

    По мнению Азарова, организация нынешнего протеста уступает той, что была в 2014-м, и цели нового майдана туманны и не до конца ясны, как и перспективы его лидера — Михаила Саакашвили.

    Азаров назвал «Михомайдан» имитацией политической деятельности

    Азаров считает, что экс-президент Грузии использует акцию для собственного пиара, и все происходящее ни к чему не приведет:

    «За ним (Саакашвили – прим. ФАН) никто не стоит из серьёзных сил, которые могли бы куда-то его двигать. Как пауки в банке, и все они одного поля ягоды. Что Саакашвили, что Тимошенко, что Порошенко. Побузят и перестанут, как только кончится финансирование».

    Напомним, во вторник 17 октября у Верховной рады прошла акция протеста. В ее организации приняли участие Михаил Саакашвили и его партия «Движение новых сил». Выступающие требовали отставки действующего президента Украины Петра Порошенко, изменений в избирательном законодательстве, а также отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Вечером у Рады развернулся палаточный городок.

    Ранее в комментарии ФАН Николай Азаров уже подчеркивал, что организация акции проходит по привычной схеме, а выдвинутые лозунги слишком размыты и не вызывают у граждан стойких и понятных ассоциаций.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #украина #николай азаров #протесты
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