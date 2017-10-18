Парубий призвал митингующих не нападать на депутатов Рады

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Киев, 18 октября. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал участников митинга против коррупции в стране не блокировать вход и выход в здание парламента.

По его словам, в минувший вторник были зафиксированы случаи, когда участники митинга совершали нападения на украинских депутатов.

Он попросил митингующих в будущем не допускать подобного, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, в прошедший вторник на центральных улицах Киева около здания Верховной рады собрались митингующие, которые позже разбили у стен Рады палаточный лагерь, несмотря на противодействие сотрудников правоохранительных органов.

Протестующие требуют изменить избирательную систему, а также создать независимый антикоррупционный суд и лишить народных избранников неприкосновенности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Киеве.