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Общество
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Украина
Парубий призвал митингующих не нападать на депутатов Рады
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    Парубий призвал митингующих не нападать на депутатов Рады

    12:19  18 Октября 2017
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    Парубий призвал митингующих не нападать на депутатов Рады

    Киев, 18 октября. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал участников митинга против коррупции в стране не блокировать вход и выход в здание парламента.

    По его словам, в минувший вторник были зафиксированы случаи, когда участники митинга совершали нападения на украинских депутатов.

    Он попросил митингующих в будущем не допускать подобного, сообщает «Свободная пресса».

    Парубий призвал митингующих не нападать на депутатов Рады

    Напомним, в прошедший вторник на центральных улицах Киева около здания Верховной рады собрались митингующие, которые позже разбили у стен Рады палаточный лагерь, несмотря на противодействие сотрудников правоохранительных органов.

    Парубий призвал митингующих не нападать на депутатов Рады

    Протестующие требуют изменить избирательную систему, а также создать независимый антикоррупционный суд и лишить народных избранников неприкосновенности. 

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Киеве.

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #рада #парубий #верховная рада #протест #митинг
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