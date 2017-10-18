Торговцев оружием, связанных с террористами, задержали в Чечне

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Грозный, 18 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых жителей Чечни, подозреваемых в связи с террористами. У членов организованной преступной группы нашелся целый арсенал оружия — 20 пистолетов Макарова с глушителями, более 400 патронов к пистолетам Макарова и Ярыгина, а также большое количество составных частей к огнестрельному оружию.

Полицейские также подозревают злоумышленников в активном сотрудничестве с террористическими группировками, сообщает пресс-служба МВД России.

Отметим, что на территории Северо-Кавказского региона за шесть месяцев 2017 года в результате действий правоохранительных органов ликвидировано 32 участника незаконных бандформирований, а также уничтожены шесть главарей боевиков.