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Торговцев оружием, связанных с террористами, задержали в Чечне
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    Торговцев оружием, связанных с террористами, задержали в Чечне

    12:39  18 Октября 2017
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    Торговцев оружием, связанных с террористами, задержали в Чечне

    Грозный, 18 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых жителей Чечни, подозреваемых в связи с террористами. У членов организованной преступной группы нашелся целый арсенал оружия — 20 пистолетов Макарова с глушителями, более 400 патронов к пистолетам Макарова и Ярыгина, а также большое количество составных частей к огнестрельному оружию.

    Полицейские также подозревают злоумышленников в активном сотрудничестве с террористическими группировками, сообщает пресс-служба МВД России.

    Отметим, что на территории Северо-Кавказского региона за шесть месяцев 2017 года в результате действий правоохранительных органов ликвидировано 32 участника незаконных бандформирований, а также уничтожены шесть главарей боевиков.

    Автор: Федор Веснин
    #террористы #чечня #оружие
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