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Общество
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Политика
Эксперт: Выдвижение Собчак в президенты  — это «банальный пиар»
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    Эксперт: Выдвижение Собчак в президенты  — это «банальный пиар»

    12:28  18 Октября 2017
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    Выдвижение Собчак в президенты это «банальный пиар» — эксперт

    Москва, 18 октября. Старший преподаватель кафедры социальной технологии МГГУ им. Шолохова Константин Шадров прокомментировал новость о возможном выдвижением Ксении Собчак в президенты.

    По мнению эксперта, в будущем женщина-кандидат сможет успешно проявить себя на выборах, однако в ситуации с Ксенией Собчак все это не более, чем самореклама.

    «Мне кажется, что в случае с Ксенией Собчак мы видим банальный пиар. Это паразитизм на авторитете более мощной фигуры», — заявил эксперт в интервью «Свободной прессе».

    Как пояснил Шадров, аудитория может быть обманута субъективным восприятием. Так, если начать критиковать, ругать, ставить себя на одной доску с лидером, может сложиться впечатление, что это равноценные фигуры.

    Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин рассказал, что думает о возможном участии Собчак в выборах президента страны. Сама Собчак раскритиковала журналистов за «вброс» об участии в выборах президента, которые не посчитали нужным взять у нее комментарий на эту тему.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #собчак #президентские выборы #выборы-2018
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