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Звезда «Тайн дворцовых переворотов» умерла в возрасте 45 лет в США
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    Звезда «Тайн дворцовых переворотов» умерла в возрасте 45 лет в США

    12:33  18 Октября 2017
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    Звезда «Тайн дворцовых переворотов» умерла в возрасте 45 лет в США

    Москва, 18 октября. Ушла из жизни актриса театра и кино Марьяна Цареградская. Артистке было 45 лет. 

    О смерти Цареградской сообщила писательница и журналистка Марина Юденич. По ее словам, точная причина смерти пока не известна.

    Как стало известно, похороны состоятся в Москве, несмотря на то, что в последние годы Цареградская проживала в Соединенных Штатах, передает телеканал «360».

    Цареградская окончила ВГИК, снималась в кино, работала в московском театре «Ленком». Зрителям актриса запомнилась по роли Екатерины Долгорукой в исторической картине Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов», а также по спектаклю  «Жестокие игры». В США Цареградская рекламировала эксклюзивные драгоценности, а также занималась благотворительностью. У актрисы остались двое детей — сын Дантэ-Гэбриэл и дочь Гоя-Вивьен.

    Напомним, 15 октября в Подмосковье скончался российский актер Дмитрий Марьянов.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #цареградская
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