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Общество
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Шойгу пригласил Нетаньяху на Московскую конференцию по безопасности-2018
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    Шойгу пригласил Нетаньяху на Московскую конференцию по безопасности-2018

    12:54  18 Октября 2017
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    Шойгу пригласил Нетаньяху на Московскую конференцию по безопасности-2018

    Иерусалим, 18 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху посетить предстоящую конференцию по международной безопасности в Москве.

    Во время своей встречи с премьером Израиля глава военного ведомства России Сергей Шойгу поблагодарил Нетаньяху за личное участие в VI Московской конференции, посвященной международной безопасности, а также за состоявшийся диалог по наиболее актуальным вопросам безопасности в регионе.

    Шойгу выразил надежду, что премьер-министр примет приглашение и посетит Московскую конференцию, запланированную на апрель следующего года. Министр отметил, что данное мероприятие уже стало традиционной площадкой, которая позволяет вести обмен мнениями по самому широкому кругу проблем.

    Шойгу пригласил Нетаньяху на Московскую конференцию по безопасности-2018

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сергей шойгу #израиль #биньямин нетаньяху
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