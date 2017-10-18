Шойгу пригласил Нетаньяху на Московскую конференцию по безопасности-2018

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Иерусалим, 18 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху посетить предстоящую конференцию по международной безопасности в Москве.

Во время своей встречи с премьером Израиля глава военного ведомства России Сергей Шойгу поблагодарил Нетаньяху за личное участие в VI Московской конференции, посвященной международной безопасности, а также за состоявшийся диалог по наиболее актуальным вопросам безопасности в регионе.

Шойгу выразил надежду, что премьер-министр примет приглашение и посетит Московскую конференцию, запланированную на апрель следующего года. Министр отметил, что данное мероприятие уже стало традиционной площадкой, которая позволяет вести обмен мнениями по самому широкому кругу проблем.