Суд Москвы принял встречный иск к Siemens по крымским турбинам

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Москва, 18 октября. Арбитражный суд Москвы принял на рассмотрение встречный иск ООО «ВО «Технопромэкспорт» к компании Siemens в рамках спора о законности поставки турбин немецкой компании для электростанций в Крыму. Этот иск будет рассмотрен вместе с основным. Новое судебное заседание пройдет 2 ноября.

«Судом принято определение о принятии встречного иска для совместного рассмотрения», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Напомним, что компания Siemens требует признать незаконной сделку между производителем турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договор между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года.

В ходе заседания 16 октября ООО ТПЭ подало встречный иск с требованием признать ничтожными ряж пунктов контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Точное содержание пунктов договора пока не известно. Как сообщил заявитель, эти пункты касаются наличия или отсутствия «юридически значимых ограничений» на распоряжение спорным имуществом.